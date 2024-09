Cattivissimo Me 4 tiene a bada Beetlejuice Beetlejuice al boxoffice italiano del weekend, ma Burton vola negli USA

News Cinema

Nonostante Beetlejuice Beetlejuice abbia debuttato con grandi numeri negli USA, al botteghino italiano del weekend Cattivissimo Me 4 lo ha mantenuto al secondo posto. In terza posizione resiste It Ends With Us.

Cattivissimo Me 4, per la situazione particolare della sua distribuzione nel nostro paese, ha tenuto testa all'esordio di Beetlejuice Bettlejuice, relegando il film di Tim Burton con Michael Keaton al secondo posto, alla battaglia del boxoffice italiano del weekend. Il film di animazione dell'Illumination / Universal è infatti uscito in Italia a fine agosto, mentre negli USA e in diversi altri paesi è partito già a inizio luglio. Ad ogni modo le nuove avventure di Gru e dei Minion, in un farsesco programma di protezione testimoni, hanno raccolto altri 2.014.000 euro (fonte Cinetel), per un totale nostrano di 13.611.000: valgono una terza posizione nei migliori incassi del 2024.



Per quanto riguarda Beetlejuice Beetlejuice, rimpatriata nel mondo grottesco di Tim Burton a 36 anni di distanza dal prototipo, ancora con i vecchi complici Michael Keaton e Winona Ryder, ha registrato 1.645.000 euro in quattro giorni. Le previsioni degli analisti oltreoceano sono state comunque confermate: negli USA il film è partito con potentissimi 110 milioni di dollari, di poco al di sotto dell'ultimo lontano record del regista, i 116 milioni di Alice in Wonderland nel 2010. Burton era reduce del debole remake di Dumbo del 2019, che negli Stati Uniti ha incassato in totale quanto Beetlejuice Beetlejuice nel suo primo fine settimana. Lo "spiritello porcello" al momento viaggia già su un boxoffice mondiale da 145.400.000 dollari, su un budget di 100 (fonte Variety). Grande partenza.



Slitta dal secondo al terzo posto il dramma sentimentale It Ends With Us - Siamo noi a dire basta con Blake Lively e Justin Baldoni, diretto da quest'ultimo: raccoglie altri 455.500 euro e tocca i 3.020.000. Non un successo che domina le prime pagine, eppure con il suo budget di 25 milioni di dollari (fonte Deadline), l'incasso mondiale di 309.370.000 è spettacolare: di certo al successo ha contribuito, oltre a un'intelligente campagna aiutata dal sig.Lively alias Ryan Reynolds, la grande popolarità del romanzo originale di Colleen Hoover.

Entra in quarta posizione il Campo di battaglia di Gianni Amelio, interpretato da Gabriel Montesi, Alessandro Borghi e Federica Rossellini, impegnati a soccorrere i feriti della I Guerra Mondiale, da tre diversi punti di vista che dipendono dalla loro estrazione: il debutto è da 448.000 euro.

Slitta dal quarto al quinto posto Deadpool & Wolverine con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Il cinecomic sfrontato ha rastrellato altri 216.000 euro, confluiti nel secondo miglior incasso dell'anno solare: 17.698.000 euro. Il boxoffice mondiale fa piacere alla Disney che vi ha investito 200 milioni di dollari: siamo a 1.287.240.000 dollari.



