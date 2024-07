Catnado: dopo gli squali... piovono gatti! Ecco il trailer dell'ultima follia trash

News Cinema

Se vi siete divertiti col trash di Sharknado, non sappiamo cosa penserete di Catnado, specie se amate gi adorabili felini. Eppure il film esiste e questo è il trailer.

Non ci sono limiti (purtroppo) all'immaginazione umana e così, dopo il successo virale della serie Sharknado, si sono moltiplicati gli imitatori, con ancora meno soldi e risultati a dir poco imbarazzanti. Il trash, quello bello, è tale perché involontario, ma titoli come Clownado e Monsternado si commentano da soli. Ah già, e poi c'è Catnado, dove i tornado fanno piovere gatti feroci su vittime di passaggio, che in America uscirà on demand e in DVD il 22 ottobre e che ci chiediamo chi avrà il coraggio di acquistare, dopo aver visto questo breve ma tremendo trailer. E a proposito, in inglese piove a catinelle si dice "It's raining cats and dogs", per cui a questo punto all'appello manca solo Dognado.

Catnado: l'ultima frontiera del trash

Nel film, "il mondo affronta una terribile ondata di tornado, ognuno dei quali scatena orde di gatti furiosi e letali sull'umanità! Mentre si diffonde il caos, un gruppo variegato di individui ha una missione: fermare questa furia felina. Ma contro ogni previsione e con solo una vita a persona, la loro battaglia diventa una gattastrofica lotta per la sopravvivenza. E quando la fur vola sarà un miaossacro!". Questa la trama ufficiale di Catnado, in cui abbondano i facili giochi di parole che abbiamo tentato miseramente di tradurre. Insomma, siamo davvero alla serie Z della serie Z. Il film è "interpretato" da Erica Rowell Green, Joshua G Otto, Blair Kelly, Serena Salieri e Tucky Williams e diretto in una valanga di segmenti da Donald Farmer, Curtis Everitt, Alaine Huntington, Blair Kelly, James M. Myers, Melvin Pittman, Tim Ritter, Jerry Williams e Logan Winton.