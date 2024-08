Cate Blanchett racconta di esser stata"pagata in sandwich e orecchie da elfo" per Il Signore degli Anelli

News Cinema

Cate Blanchett, da ieri al cinema in Borderlands, rivela che il film per cui è stata pagata di meno è la trilogia dagli stratosferici incassi, Il Signore degli Anelli.

Torniamo a parlare di attori - e soprattutto attrici - e paghe, in occasione di un'intervista rilasciata da Cate Blanchett (da ieri al cinema in Borderlands), mentre era ospite del programma di Andy Cohen Watch What Happens Live, per parlare del film di Eli Roth. Il conduttore le ha chiesto a un certo punto quale fosse il film per cui era stata più pagata, dando per scontato, come ha detto, che fosse per la trilogia del Signore degli Anelli, che ha incassato in tutto il mondo quasi tre miliardi di dollari. La risposta dell'attrice australiana è stata sorprendente: in pratica ha detto, ovviamente con altri termini, di esser stata pagata in noccioline.

Cate Blanchett e la paga per il ruolo di Galadriel nel Signore degli Anelli

Quando Andy Cohen ha detto a Cate Blanchett che la trilogia del Signore degli Anelli, nella quale interpretava Galadriel, le aveva probabilmente dato il compenso maggiore, Blanchett ha risposto "Stai scherzando? No, no, nessuno è stato pagato per quel film". Allora Cohen le ha chiesto se avesse ricevuto almeno una percentuale sugli incassi: "No! Era molto prima che questo si facesse. No, niente". "Volevo lavorare col regista che aveva fatto Braindead", ha poi dichiarato citando l'irresistibile splatter di Peter Jackson del 1992 - da noi ribattezzato Gli schizzacervelli - come motivazione per accettare il ruolo. Da notare che i magri compensi ottenuti non hanno impedito a Blanchett, che ha confermato in questo modo la stima per il regista neozelandese, di partecipare anche a Lo Hobbit. Si sapeva che i compensi per l'intera trilogia, che aveva peraltro tenuti impegnati gli attori principali per un anno, non erano stati alti. Variety cita il caso di Orlando Bloom, all'epoca comunque sconosciuto, che l'anno scorso raccontò ad Howard Stern di esser stato pagato per il ruolo di Legolas nei tre film solo 175.000 dollari. Comunque, Cate Blanchett ha ribadito, "in pratica ho avuto dei sandwich gratis e ho potuto tenere le orecchie da elfo" e ha aggiunto "Le donne non vengono pagate tanto quanto pensate".