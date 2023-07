Casey Affleck a tutta musica nel trailer di Dreamin' Wild

News Cinema

Già regista di un biopic su Brian Wilson, Bill Pohlad aveva presentato a Venezia lo scorso anno il film che racconta la vera storia dei fratelli Donnie e Joe Emerson, musicisti divenuti celebri a trent'anni dalla pubblicazione del loro album.

Cresciuto in una fattoria dello stato di Washington, Donnie Emerson e suo fratello Joe hanno sempre avuto passione per la musica. Incoraggiati dal padre, si costruirono sul loro terreno un vero e proprio studio di registrazione, e giovanissimi, nel 1979, stamparono un disco intitolato "Dreamin' Wild". Il disco non ebbe alcun successo.

Donnie, che dei due era quello davvero di talento, rimase deluso ma in qualche modo nel mondo della musica, aprendo un suo studio di registrazione in una piccola cittadina. Suo fratello Joe andò a lavorare col padre.

Poi è successo che, a trent'anni dalla sua pubblicazione, grazie a Internet "Dreamin' Wild" ebbe una seconda vita, una grande diffusione e divenne un piccolo, grande oggetto di culto. Con tutto quello che questo comportava come impatto nelle vite di Donnie, di Joe e dei loro cari.

Questa storia incredibile, e verissima, è raccontata in un film - titolo: Dreamin' Wild, che altro? - che è stato presentato al Festival di Venezia dello scorso anno, e che vede Casey Affleck nel ruolo di Donnie e Walton Goggins in quello di Joe.

Del film, che debutterà nei cinema americani in agosto, vi presentiamo qui di seguito il trailer ufficiale originale.

Dreamin' Wild è diretto da Bill Pohlad che aveva già realizzato un altro biopic musicale, il Love & Mercy che raccontava la storia di Brian Wilson e dei Beach Boys con Paul Dano come protagonista. Nel cast, oltre a Affleck e Goggins, ci sono anche Zooey Deschanel, Walton Goggins, Chris Messina, Jack Dylan Grazer e Beau Bridges.





Nel caso foste poi musicalmente curiosi, questo è l'album dei fratelli Emerson, definito da Los Angeles Times come "un mix eclettico di rock, soul, R&B, country e funk".