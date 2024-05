Carla Gugino sarà Vivien Leigh in un biopic sull'attrice di Via col vento

News Cinema

A interpretare Vivien Leigh nel biografico The Florist sarà Carla Gugino, che racconterà la diva negli anni in cui il suo disturbo bipolare si faceva sentire maggiormente.

Carla Gugino si prepara a trasformarsi niente meno che in Vivien Leigh in un film dedicato alla grande attrice protagonista di Via col Vento e intitolato The Florist. Il biopic si concentrerà sul disturbo bipolare di cui soffriva la diva, mostrandola negli anni '60 quando si preparava a recitare a Broadway in una versione di "Ivanov" di Cechov diretta da John Gielgud.

The Florist: la trama e il regista

Il regista di The Florist è Nick Sandow, uno degli attori di Orange is the New Black. A Variety ha spiegato la ragione per cui ha accettato di far parte del progetto, che lo sceneggiatore Jayce Bartok ha scritto basandosi su un pugno di lettere d'amore fra Vivien Leigh e Joseph Penn, un veterano della Seconda Guerra Mondiale nonché fioraio che conobbe l’attrice quando le recapitò dei fiori. In The Florist si parlerà del rapporto fra i due e di Vivien Leigh che si sottopone alla terapia elettroconvulsiva in un centro psichiatrico. Tornando al regista, ecco la sua dichiarazione:

Ciò che mi ha portato a dedicarmi a questo progetto è stata la sceneggiatura e il modo in cui mette insieme, per un fuggevole istante, due esseri umani che all'apparenza non potevano essere più dissimili. Mi sentivo felice all'idea di prendere queste due esistenze così in disaccordo e farle entrare in contatto per scoprire cosa mi avrebbero detto sull’'amore, sugli artisti, sulla malattia mentale e sulla celebrità

The Florist: Carla Gugino e Vivian Leigh

The Florist entrerà in lavorazione a fine estate a Filadelfia, per la gioia innanzitutto di Carla Gugino, che a proposito di questa nuova esperienza ha detto:

Non potrei essere più felice per l'opportunità di scavare in profondità in una donna complessa, contraddittoria e interessante come era Vivien. Fin dal momento in cui ho letto la sceneggiatura ho saputo che The Florist era un viaggio che dovevo compiere.

Vivien Leigh non è famosa soltanto per Via col vento e per la frase: “Dopotutto domani è un altro giorno", ma anche per la sua performance al fianco di Marlon Brando in Un tram che si chiama desiderio, poi ne Il Ponte di Waterloo, in Cesare e Cleopatra e in Anna Karenina. L'attrice fu la moglie di Laurence Olivier, che la diresse a teatro, e morì a soli 53 anni per una tubercolosi curata male.