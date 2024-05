Captain Planet, Glen Powell spiega a che punto è il film tratto dalla serie degli anni Novanta

News Cinema

Con il genere cinecomic che attende l'esito di Deadpool & Wolverine per ripartire, anche Glen Powell è in attesa per il destino del suo Captain Planet, prodotto da Leonardo DiCaprio per l'Appian Way e la Paramount Pictures. Si farà?

Ormai Glen Powell è lanciatissimo come star e sex-symbol, dopo Top Gun: Maverick e Tutti tranne te con Sydney Sweeney: nessuno può fermarlo, se non lo show business. Anche in qualità di co-sceneggiatore, Powell sta lavorando da anni su un adattamento dal vero del cartoon Captain Planet, un progetto fortemente voluto da Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way. Fino ad ora però la Paramount Pictures non ha ancora sciolto le riserve e non ha avallato il progetto. Ecco l'ultimo aggiornamento da Gwen, in una dichiarazione rilasciata a Collider. Leggi anche Glen Powell, non indovinerete mai a quale dei suoi film è più legato: "I giorni più belli della mia vita"

Captain Planet, Glen Powell: "Sono ottimista"

Il genere cinecomic non si è dimostrato in forma negli ultimi tempi, con i flop di The Marvels e Madame Web, così è comprensibile che anche la Paramount Pictures (peraltro in mezzo a voci di acquisizione) stia nicchiando sull'avallare Captain Planet: il progetto, cosceneggiato e interpretato da Glen Powell, vede la produzione di Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way, perciò non sarebbe realizzato con la mano sinistra. Si nicchia tuttavia ancora, così rimane in stallo il film basato sulla serie animata degli anni Novanta "Capitan Planet e i Planeteers", ormai trentenne, storia basata su temi ambientali, che se possibile hanno acquisito più importanza di quanta ne avessero allora. Il marchio della DIC Entertainment rimane quindi per ora un fenomeno puramente televisivo per nostalgici, però Powell non smette di crederci:

Dio, ci spero di certo e di brutto! Fidatevi, ci abbiamo lavorato duramente per tanto tempo. Guardo con ottimismo al suo futuro, ma le tempistiche sono sempre difficili da capire.