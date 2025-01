Captain America di Anthony Mackie sarà in Avengers: Doomsday e Secret Wars: la conferma

News Cinema

Anthony Mackie ha confermato il suo coinvolgimento in Avengers: Doomsday e Secret Wars e anticipato per quanto tempo ancora vorrà interpretare Captain America nel MCU.

Anthony Mackie tra non molto conquisterà il grande schermo con un ruolo da protagonista particolarmente atteso. Debutterà, infatti, in Captain America: Brave New World mostrando al mondo intero il suo nuovo ruolo iconico. Impugnato lo scudo, Sam Wilson è diventato a tutti gli effetti il nuovo Captain America sostituendo l’amico di vecchia data Steve Rogers. Avendo già dato un assaggio al pubblico in The Falcon and the Winter Soldier, con Captain America: Brave New World Sam Wilson consolida a tutti gli effetti il suo nuovo ruolo da supereroe e lo vedremo ancora per molto in azione, poiché è stato confermato il suo coinvolgimento nei prossimi film corali sugli Avengers.



Captain America: Brave New World: Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Marvel - HD

Dopo Captain America: Brave New World, Anthony Mackie tornerà in Avengers: Doomsday e Secret Wars

Il mondo ha dovuto fare a meno del suo Captain America dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame nel 2019, con Steve Rogers di ritorno nel passato per vivere finalmente la sua storia d’amore con Peggy. In The Falcon and the Winter Soldier individuare il nuovo Captain America è diventata una missione di fondamentale importanza e, dopo vari scivoloni, lo scudo è finito tra le mani di Falcon, diventato ufficialmente il nuovo Cap. Dopo il debutto da protagonista al cinema, Anthony Mackie ha anticipato ad Esquire che il suo Sam farà parte anche dei nuovi capitoli corali sui Vendicatori:

Ci sono i due film sugli Aveners e si spera di avere un altro film su Captain America e poi varie ed eventuali.