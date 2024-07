Captain America: Brave New World, un personaggio non è più israeliano?

News Cinema

Polemiche per l'apparente (non confermata) modifica dei trascorsi di un personaggio, nella sinossi ufficiale di Captain America: Brave New World, al cinema l'anno prossimo. Sabra non è più israeliana come nei fumetti?

Un piccolo giallo circonda il personaggio di Ruth Bat-Seraph alias Sabra in Captain America: Brave New World, il cinecomic con Anthony Mackie e Harrison Ford, al cinema nel febbraio 2025. Un elemento della sinossi ufficiale pubblicata sul sito Marvel sta facendo discutere non solo gli appassionati, ma anche alcune testate vicine a Israele. Nei fumetti infatti il personaggio è israeliano, ma di questo elemento pare non esserci più traccia nel film. Leggi anche Captain America: Brave New World, secondo Giancarlo Esposito nessuno ha indovinato il suo personaggio

Captain America: Brave New World, Sabra non è più israeliana?