Captain America: Brave New World, secondo Giancarlo Esposito nessuno ha indovinato il suo personaggio

News Cinema

Giancarlo Esposito è apparso nel primo trailer di Captain America: Brave New World ma, secondo l'attore, finora nessuno ha indovinato l'identità del suo personaggio.

Il primo trailer di Captain America: Brave New World ha ufficialmente introdotto il nuovo personaggio interpretato da Giancarlo Esposito, che debutta ufficialmente nel MCU. L’attore è apparso sul set Marvel per via delle riprese aggiuntive destinate al quarto film stand alone di Captain America, ancora in corso il cui termine è stato indicato per fine estate. A detta di Giancarlo Esposito, però, nessuno ha indovinato l’identità del suo personaggio.



Captain America 4: Brave New World: Il Primo Trailer in Italiano del Film Marvel - HD

Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito rivela che nessuno, ad oggi, ha indovinato il suo personaggio

Con Captain America: Brave New World, il pubblico incontrerà un nuovo eroe d’America. Con Steve Rogers ormai lontano dalle dinamiche del MCU, tocca a Sam Wilson impugnare il suo scudo e lottare contro la criminalità. Come mostrato nel primo trailer, Sam collaborerà con il presidente degli Stati Uniti d’America Thunderbolt Ross, interpretato in questo caso da Harrison Ford. Ma quest’ultimo non è l’unica new entry del Marvel Cinematic Universe: anche Giancarlo Esposito debutta nell’universo di supereroi, anche se la natura del suo personaggio è alquanto ambigua a partire dal primo trailer mostrato. Una delle ipotesi più gettonate è che interpreti George Washington GW Bridge, ma la vera identità del suo personaggio ad oggi non è stata ancora confermata. Proprio l’attore, in una recente apparizione pubblica, ha ammesso che nessuno al momento ha indovinato di chi si tratta. Come riporta ComicBook:

Il personaggio che interpreto è un duro. Questo mi entusiasma sempre. Per me sviluppare quel personaggio in linea con la sua introduzione è un'arte affascinante. Mi sono divertito un mondo a girarlo. Non vi dico chi interpreto... la gente sta cercando di indovinare e nessuno ha ancora indovinato correttamente.

Al momento, quindi, non è chiaro chi interpreterà nel MCU. In merito alla teoria più gettonata, si pensa che possa trattarsi di GW Bridge, un personaggio armato di pistola ideato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld come parte della serie X-Force. Tempo addietro, Esposito ha ammesso che avrebbe gradito interpretare una versione diversa del Professor X.