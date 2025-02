Captain America Brave New World primo al boxoffice italiano del weekend, si difende nel mondo

News Cinema

Captain America: Brave New World è primo al botteghino italiano del weekend, mentre nel mondo sembra aver retto il colpo, anche se i fasti marveliani sono lontani. In seconda posizione abbiamo The Brutalist.

I primi passi di Captain America: Brave New World non potevano essere facili: è uno di quei casi in cui si avverte in rete l'aspettativa quasi naturale per un flop, che stando alle cifre pervenute dopo il primo weekend potrebbe essere scongiurato. Il film con Anthony Mackie e Harrison Ford ha debuttato primo al boxoffice italiano del weekend, con 2.900.000 euro raccolti in cinque giorni: discreto, anche se un lungometraggio Marvel fino al 2019 avrebbe raccolto la stessa cifra nella metà del tempo, nei casi migliori anche in 24 ore. Conta di più che il film Marvel Studios, secondo Hollywood Reporter costato sui 180 milioni di dollari, ne abbia registrati all'esordio nel mondo 192.400.000. Di questi, 100 milioni arrivano dagli USA, miglior debutto dell'anno in patria: è a metà del guado per recuperare almeno i costi di produzione (marketing escluso). Sgradito in media dalla critica, Brave New World ha tuttavia una media dell'80% da parte degli utenti registrati su Rotten Tomatoes. Un passaparola potrà risvegliare il sopito amore per il Marvel Cinematic Universe?