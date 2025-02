Captain America Brave New World: "C'è una continuità tra Steve Rogers e Sam Wilson", la nostra video intervista col regista

News Cinema

Nella nostra intervista video con Julius Onah, regista di Captain America Brave New World, abbiamo discusso della personalità di Sam Wilson, del rapporto tra lui stesso e l'attore protagonista Anthony Mackie, del nuovo costume... e di quell'eterna sorpresa che risponde al nome di Harrison Ford.

Julius Onah si unisce a quella schiera di registi provenienti dal cinema indipendente e che si mettono alla prova coi lavori ad alto budget: Captain America: Brave New World è il suo primo blockbuster, e ha condiviso l'esperienza con Anthony Mackie alias Sam Wilson. Non che Mackie non fosse mai passato dal Marvel Cinematic Universe, ma in questo caso era per la prima volta il mattatore di un film. Di questa doppia "prima volta" abbiamo parlato con Onah nella nostra intervista video, levandoci anche qualche curiosità sulla sua visione del personaggio, sulla creazione del nuovo costume e sul lavoro svolto con un veterano inossidabile come Harrison Ford, qui nuovo Ross alias Red Hulk.



Captain America: Brave New World: La nostra video intervista al regista del Film Julius Onah - HD

Captain America Brave New World, Julius Onah abbraccia il blockbuster