Captain America Brave New World, Anthony Mackie a Roma: "Mi godo ogni momento"

Il 12 febbraio sarà in sala Captain America: Brave New World, dove Anthony Mackie eredita ufficialmente al cinema il ruolo che fu di Steve Rogers / Chris Evans, nel prosieguo degli eventi della serie The Falcon and the Winter Soldier, uno dei racconti più interessanti del Marvel Cinematic Universe. Su di giri e disponibile, Anthony ha incontrato a Roma la stampa, raccontando qualcosa di questa fatica di cui è anche coproducer, per la regia del Julius Onah che si era già occupato della serie.



Anthony Mackie star di Captain America Brave New World: "Un sogno divenuto realtà"

Anthony Mackie, classe 1978, ci ha divertito parlando della sua carriera cominciata quasi un quarto di secolo fa: molti di questi anni sono stati felicemente donati al Marvel Cinematic Universe, interpretando Sam Wilson, prima Falcon poi nuovo Cap ufficiale in Captain America: Brave New World. "È stata una corsa pazzesca, sono entrato nel MCU undici anni fa e mai avrei pensato di avere una possibilità così. È un po' un sogno diventato realtà, sono cresciuto guardando Superman e Batman, quando sei bambino una cosa come Captain America è fantastica. Tutti noi attori credo vogliamo tornare al momento in cui ci hanno detto di no. C'è un bambino di cinque anni con un bastone, ammazza draghi per salvare la principessa nella torre, crede davvero che ci siano i draghi, quel bastone è davvero una spada, sta davvero cercando di salvare la principessa. E quel giorno qualcuno gli dice che non ci sono draghi, che quella non è una spada, che la principessa non c'è. E tutti i suoi piccoli sogni vengono schiacciati. Come attori il nostro compito è tornare al giorno in cui vedevamo il drago, per ammazzarlo e salvare la principessa. E questo film mi ha fatto quest'effetto." E no, la sfida non è davvero quella fisica: "Quella è la parte facile, vai in palestra, mangi le insalate e il petto di pollo. La cosa difficile è rendere questi personaggi memorabili e la storia credibile. Lì è la sfida più grande. Come ti assicuri che il pubblico si immedesimi nel personaggio in una determinata situazione?"

A proposito di sogni, Mackie si è troppo divertito a trascorrere del tempo con Harrison Ford, nel film sostituto del compianto William Hurt per il ruolo del generale Ross (ora Presidente degli Stati Uniti): Anthony non è stato intimorito dalla presenza della megastar, ancora però in grado di mandare nel panico un comprimario che davanti a lui non è riuscito a dire le sue battute ed è stato licenziato (non per volere di Harrison). Si chiede però ancora cosa intendesse Ford quando gli ha detto che "gli piace mangiare italiano pulito". Ci interpella sulla definizione del "cibo italiano pulito": non lo sappiamo, nessuno lo sa. Misteri del goliardico Ford. Ma non di meno è stato per Mackie condividere il set con Giancarlo Esposito (Sidewinder), uno dei colleghi punti di riferimento proprio all'inizio della sua carriera, e da coproducer è stato lui a proporlo. Leggi anche Captain America: Brave New World, Kevin Feige sul casting di Harrison Ford: "Incredibile, da darsi un pizzicotto sul braccio"

Anthony Mackie, su leadership e thriller "politici"

Captain America: Brave New World è un thriller politico, naturalmente con le punte di visionarietà che ci aspetta dalla fantasia marveliana (come Red Hulk), anche se nella presenza di un Presidente controverso non c'è mai stata l'intenzione di raccontare gli effettivi Stati Uniti: "Credo che questo film sia intrattenimento. Credo che tutti i Captain America siano storie di spionaggio, in questo senso sono 'politici', ma rimangono thriller psicologici, quello che affrontano i personaggi dell'MCU conta di più di quello che affrontano gli Americani con un nuovo Presidente." E riguardo a questo, pesa la fiducia: "Se guardate il rapporto tra Captain America e Iron Man, c'era un aspetto di fiducia che si è spezzata. Ross e Sam hanno un trascorso molto lungo, da The Winter Soldier. Conosce Ross, tutti e due sono dei militari, si capiscono, si fidano in nome di quello che hanno imparato da militari. Però sono anche degli individui. E possono andare in disaccordo."

Quali sarebbero le qualità di un leader secondo Anthony? "Dovrebbe essere comprensivo e compassionevole. Credo che la cosa da fare come leader non sia dire alla gente cosa debba fare, ma ascoltare tutti per farti un'idea generale delle necessità della gente. E come leader segui quella strada. Da un leader mi aspetto che sia aperto ed empatico."

Captain America Brave New World è una ripartenza per il Marvel Cinematic Universe?

È sotto gli occhi di tutti che, dopo Avengers: Endgame (2019), il Marvel Cinematic Universe non è riuscito a ripartire allo stesso livello. Pensa che Captain America Brave New World sia un nuovo inizio? "Sapevamo tutti che Infinity War ed Endgame sarebbero stati difficili da eguagliare e che sarebbe stata dura proseguire. Quando fai un titolo 'Endgame', il gioco finisce. E come ricominci? Questo film è un po' come Captain America: Il primo vendicatore, se lo riguardi oggi capisci che partiva tutto da lì, questo film prepara il terreno per un nuovo apice della storia. Ma naturalmente ci saranno alti e bassi, non è che puoi fare un film dopo Endgame, chiamarlo "Beginning Game" e stai a posto. Mica funziona così! C'era bisogno che quelle linee narrative transitassero da Endgame alla nuova generazione, a una nuova fase."

E se lui dovesse radunare nuovi Avengers tra le persone che conosce? Di certo sceglierebbe le persone che ha ammirato, i "maestri" della sua vita, anche letteralmente, tipo la sua insegnante di recitazione a scuola, quand'era bambino: "Era la persona più spaventosa che avessi incontrato in vita mia! Praticamente era l'Hulk dei teatri per la scuola elementare di New Orleans!"