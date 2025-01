Captain America Brave New World, Anthony Mackie affronta una polemica nata da una sua dichiarazione

News Cinema

Durante la promozione di Captain America: Brave New World a Roma, Anthony Mackie ha pronunciato una frase che ha suscitato un vespaio di polemiche in patria. Ha voluto chiarire via Instagram. Noi c'eravamo e non avevamo colto di certo attacchi agli USA.

Captain America: Brave New World arriva nei nostri cinema il 12 febbraio, ma negli Stati Uniti è già montata una polemica contro il suo protagonista Anthony Mackie, per una frase pronunciata durante l'attività stampa a Roma, frase che estrapolata dal contesto ha infuocato il pubblico americano più patriottico. Mackie si è affrettato a postare su Instagram una storia chiarificatrice. Per quanto ci riguarda, essendo stati presenti a quell'attività, non avevamo notato alcun sentimento anti-americano...

Captain America Brave New Word, Anthony Mackie NON è anti-americano!

Ma qual era la frase "incriminata" pronunciata in conferenza stampa da Anthony Mackie, il Sam Wilson ex-Falcon ora nuovo Cap in Captain America: Brave New World? La seguente:

Per me, Captain America rappresenta un sacco di cose diverse, non credo che il termine 'America' debba essere una di quelle. Si parla di un uomo che tiene la sua parola, che ha onore, dignità e integrità. Uno degno di fiducia, al quale rivolgersi.

Apriti cielo. Negli Stati Uniti in cui l'esercito "anti-woke" è sempre all'erta, si è univocamente interpretata questa frase come anti-americana e anti-sistema. Eravamo presenti a quell'incontro a Roma, svoltosi lunedì, e Mackie ha fatto di tutto per non tracciare troppi paralleli con l'America contemporanea, invitandoci a concentrarci sulla storia e sui personaggi Marveliani. Anzi, l'atteggiamento ha persino deluso chi tra i giornalisti sperava di ragionare su questo collegamento, visto che il Presidente "problematico" Ross, interpretato da Harrison Ford, poteva attivare una discussione su Trump. Ma non è successo assolutamente. La nostra impressione era che Mackie volesse sottolineare il valore universale del personaggio, tanto che ci ha anche detto che per lui potrebbe esistere senza problemi un "Captain Britain" o un "Captain Italy", con gli stessi valori e gli stessi dilemmi. Il polverone comunque si è alzato, così Mackie (pur difeso dai fan americani che avevano capito lo spirito della sua uscita), ha postato quanto segue in una storia Instagram.

Voglio essere chiaro: sono un Americano fiero di esserlo, e prendere lo scudo di un eroe come lui è l'onore di una vita. Ho il massimo ripetto per quelli che servono e hanno servito il nostro paese. Lui ha la caratteristiche universali nelle quali la gente di tutto il mondo può riconoscersi.