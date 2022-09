Captain America 4, "Il mio Cap è diverso da Steve Rogers", parla Anthony Mackie

News Cinema

In attesa del quarto Captain America, Anthony Mackie spiega in cosa sia diverso il suo Cap da quello interpretato da Chris Evans, cioè il mitico Steve Rogers.

Nel maggio 2024 ci imbatteremo nel nuovo Cap in Captain America: New World Order: sappiamo già che Anthony Mackie alias Sam Wilson ha ereditato il ruolo di Steve Rogers - Chris Evans, dopo gli eventi della serie The Falcon and the Winter Soldier, ma quali differenze ci saranno tra Rogers e Wilson? In quale modo differente ricopriranno l'importante ruolo sociale? Leggi anche Captain America 4: ci sarà il Winter Soldier? Sebatian Stan risponde scherzosamente

Anthony Mackie: "Ecco chi è mio Captain America"

Captain America 4, intitolato Captain America: New World Order, ci porterà un Cap diverso da come abbiamo imparato a conoscerlo, diverso dallo Steve Rogers eroe di guerra "potenziato", portato sullo schermo nelle precedenti fasi del Marvel Cinematic Universe da Chris Evans. Il suo successore Anthony Mackie, oltre ad abbracciare la responsabilità simbolica di un ruolo guida passato a un uomo di colore, ha spiegato a Men's Journal che la vera diversità del "suo" Cap è altrove. Ed è assai semplice.

Bisogna capire una cosa di Sam: è un supereroe che non è davvero un supereroe. Non ha un siero segreto. Non è questo o quello. Ho solo delle ali sulla mia tuta, avute dall'esercito. Tutto quello che faccio, lo faccio come una persona qualunque.