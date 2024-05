Cannes 2024: Meryl Streep premiata con la Palma d'Oro, Juliette Binoche commossa: "Sei un tesoro internazionale"

News Cinema

La 77esima edizione del Festival di Cannes si è aperta tra applausi e lacrime, grazie ad un momento molto emozionante. Juliette Binoche ha consegnato a Meryl Streep la prestigiosa Palma d'Oro d'Onore, senza riuscire a trattenere la commozione: "Hai cambiato il modo in cui vediamo le donne e il modo in cui vediamo noi stesse".

Dopo aver incantato la Croisette posando davanti ai fotografi, Meryl Streep ha partecipato alla cerimonia d'inaugurazione di Cannes 2024 da protagonista assoluta. La diva, che a giugno compirà 75 anni, ha ricevuto la Palma d'oro onoraria – la più alta onorificenza del Festival – come tributo alla sua straordinaria carriera, cominciata quasi 50 anni fa. A premiarla, un'emozionatissima Juliette Binoche che, consegnando il prestigioso riconoscimento, ha fatto fatica a contenere le lacrime.

L'ultima volta che Streep si è fatta vedere alla kermesse era il 1989, quando la giuria, allora presieduta da Wim Wenders, la premiò come miglior interprete femminile per il ruolo di Lindy Chamberlain in Un Grido nella Notte di Fred Schepisi. Nel mentre, la star de Il Diavolo veste Prada ha collezionato successi e premi su premi. Senza esagerare, possiamo affermare che, ad oggi, Meryl è la più grande attrice vivente.

Al Grand Theatre Lumiere, dove si è tenuta la premiazione, la commozione della platea ha contagiato anche Juliette Binoche che, con la voce rotta, ha speso splendide parole per l'inarrivabile collega.

Ti sei ritagliat un posto indelebile nella storia del cinema. Sei un tesoro internazionale. Quello che ho potuto percepire guardando i tuoi film è che devi realizzare i tuoi sogni, i nostri sogni e oltre. Hai cambiato il modo in cui guardiamo le donne nel mondo del cinema, aiutandoci anche a guardare noi stesse in modo diverso.

La protagonista di La Scelta di Sophie, accettando la Palma d'Oro, ha ringraziato il suo agente di lunga data Kevin Huvane e il suo parrucchiere e truccatore Roy Helen. Quest'ultimo - a suo dire - è "responsabile di quasi tutti i personaggi che ho interpretato nell'ultimo mezzo secolo.".

Nel corso della cerimonia, è stato proiettato un filmato-tributo per la diva, con una raccolta di frammenti delle sue più famose interpretazioni. Da Il Cacciatore a La Mia Africa; da La Morte ti fa Bella a Mamma Mia!. Avvolta da un turbine di emozioni, l'attrice si è lasciata andare ad una danza sulle note del musical del 2008 per poi ricomporsi e pronunciare un toccante discorso.

Per me, guardare quelle clip, è come guardare fuori dal finestrino di un treno ad alta velocità, guardare la mia giovinezza volare nella mia mezza età proprio dove mi trovo sul palco stasera. Trentacinque anni fa, quando sono stata qui per la prima volta, ero già madre di tre figli. Stavo per compiere 40 anni e pensavo che la mia carriera fosse finita. E questa non era un'aspettativa irrealistica per le attrici in quel momento... Ma mia madre, che di solito aveva ragione su tutto, mi disse: 'Meryl, tesoro, vedrai che passerà tutto così in fretta. Così in fretta.' Ed è vero. Tranne il mio discorso, che è troppo lungo.

Gli impegni a Cannes non sono finiti per Meryl Streep. Mercoledì 15 maggio l'icona di Hollywood terrà infatti una masterclass imperdibile. Non possiamo fare a meno di provare un pizzico d'invidia per chi avrà la fortuna di partecipare.