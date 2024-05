Cannes 2024, Meryl Streep impeccabile davanti ai fotografi: il ritorno sulla Croisette dopo 35 anni

News Cinema

La divina Meryl Streep è arrivata al Festival di Cannes per ricevere la prima Palma d'Oro d'Onore di questa edizione. L'attrice ha posato davanti ai fotografi in occasione del consueto photocall sfoggiando un radioso sorriso e un look fresco e casual.

Sono trascorsi 35 anni dalla prima ed unica partecipazione della divina Meryl Streep al Festival di Cannes. Poche ore fa, l'attrice ha posato davanti ai fotografi in occasione del consueto photocall, in attesa dell'apertura ufficiale della 77esima edizione di uno dei più prestigiosi eventi al mondo dedicati alla settima arte. Durante la cerimonia d'inaugurazione, che si terrà al Grand Théâtre Lumière, la diva riceverà la Palma d'Oro d'Onore.

Sarà probabilmente Greta Gerwig, presidente di giuria, a consegnare il premio a Streep, 74 anni. Quest'ultima, di recente, ha speso splendide parole per la regista di Barbie e per il suo film in particolare. A gennaio, la star di Kramer contro Kramer ha partecipato ai Palm Springs Film Awards e, una volta sul palco, ha dichiarato che il blockbuster con Margot Robbie ha 'salvato il cinema'.

Questa sera, però, sarà l'eccezionale cursus honorum di Meryl ad essere celebrato, e a ragione. In quasi cinquant'anni di carriera, Streep, con 21 nominations, detiene il record per il maggior numero di candidature al Premio Oscar. Di statuette ne ha portate a casa tre, eguagliando l'indimenticabile Katharine Hepburn come attrice più premiata di sempre. Non è tutto: è l'interprete con più candidature anche ai Golden Globe, dove vanta 31 nominations e 9 vittorie.

Sulla Croisette, si diceva, era assente dal 1989, anno della sua unica apparizione al Festival. In quell'occasione vinse il Prix d'interprétation féminin per il ruolo della glaciale Lindy Chamberlain in Un grido nella notte.

Per il suo grande ed attesissimo comeback sul red carpet, la protagonista de Il Diavolo Veste Prada ha confermato il proprio gusto impeccabile per la moda e la sua innata classe. L'icona di Hollywood ha sfilato con i capelli raccolti, indossando un completo bianco dal taglio morbido con una camicia a righe bianche e blu. Ad impreziosire l'elegante essenzialità dell'outfit, un'immancabile tocco di glamour. Ovvero, decolleté a punta argentate, cappello panama a tesa larga con nastro nero, orecchini a cerchio e occhiali da sole.

Un outfit appropriato ma, al tempo stesso, molto chic, che ha valorizzato la forma smagliante dell'attrice. Del resto, Streep ha sempre preferito puntare sul buon gusto, optando per indumenti che slanciassero la sua figura, senza mai strafare. Ancora una volta, ha azzeccato ogni dettaglio. Non rimane che attendere poche ore, quando si terrà l'emozionante premiazione.