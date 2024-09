Canary Black: ecco il trailer ufficiale dello spy-thriller d'azione con Kate Beckinsale

News Cinema

Debutta il 24 ottobre in streaming su Prime Video questo film diretto dal francese Pierre Morel. Oltre a Beckinsale, nel cast anche Saffron Burrows, Rupert Friend e Ray Stevenson. Ecco trailer, poster e trama di Canary Black.

Solo per citare titoli recenti ci sono state Charlize Theron in Atomica Bionda, Angelina Jolie in Salt, Jennifer Lawrence in Red Sparrow, Gal Gadot in Heart of Stone, Jessica Chastain e compagnia in Secret Team 355. In origine c'era la Annie Parillaud di Nikita.

Ora tocca a Kate Beckinsale raccogliere il testimone delle eroine d'azione in thriller di spionaggio: è lei infatti la protagonista di Canary Blond, film che debutterà in streaming su Prime Video il 24 ottobre.

Il film, girato in Croazia, è diretto dal francese Pierre Morel (non a caso sodale di Besson), quello di Io vi troverò e Peppermint - L'angelo della vendetta, che si è basato su un copione di Matthew Kennedy che racconta la storia di una letale agente della CIA di nome Avery Graves. Quando suo marito - ignaro della professione della donna - viene rapito dai dei terroristi che vorrebbero estorcere dei segreti di stato, Avery dovrà agire da sola, sfruttando i suoi contatti non ufficiali per cercare di ottenere quanto le viene richiesto, potendo contare solo sulle sue doti di combattimento per sopravvivere a tranelli e tradimenti, e cercando al tempo stesso di salvare l'uomo che ama e evitare una crisi planetaria. Del cast fanno parte anche Rupert Friend, Ray Stevenson e Saffron Burrows.

Ecco trailer e poster ufficiali di Canary Black.