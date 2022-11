Cailee Spaeny protagonista dell'Alien di Fede Alvarez

News Cinema

La giovane protagonista di Omicidio a Easttown e The First Lady, Cailee Spaeny, in trattative per interpretare il nuovo film di Alien diretto da Fede Alvarez.

Nel 2018, appena ventenne, Cailee Spaeny ha avuto un ruolo in Pacific Rim: La rivolta. Poi è apparsa in 7 sconosciuti a El Royal, Vice: L'uomo nell'ombra e nelle serie tv Omicidio a Easttown e The First Lady, dove interpreta la giovane Eleanor Roosevelt. E adesso questa attrice in ascesa sta per diventare protagonista di un film appartenente a un franchise di grande successo, per la precisione il settimo della serie Alien, che sarà diretto da Fede Alvarez e prodotto da lui insieme a Ridley Scott.

Cailee Spaeny novella Ripley in Alien 7?

A quanto pare l'Alien numero 7, scritto e diretto da Fede Alvarez con la benedizione di Ridley Scott, sarà un reboot dell'originale. Al momento non si conoscono dettagli sulla trama, ma il fatto che Cailee Spaeny sia stata scritturata per il ruolo protagonista conferma la tradizione del franchise, che risale alla prima fantastica eroina interpretata da Sigourney Weaver, ovvero Ripley. Non resta che attendere ulteriori notizie sul film, ma si tratta indubbiamente di un bel trampolino di lancio per Cailee Spaeny, che abbiamo visto di recente in Il rito delle streghe ed è al momento impegnata sul set in un altro ruolo protagonista in Priscilla, diretto da Sofia Coppola e dedicato alla moglie di Elvis Presley.