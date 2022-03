C'era una volta il crimime: arriva "il più importante" capitolo della trilogia comedy di Massimiliano Bruno

News Cinema

Debutta il 10 marzo (quando nei cinema si potrà tornare a consumare cibi e bevande) in 500 copie il terzo capitolo della fortunata saga ideata e diretta da Massimiliano Bruno, uno di grandi successi del nostro cinema popolare. Ecco cosa hanno raccontato di C'era una volta il crimine Bruno e il suo cast.

C'era una volta il crimine. O, anche, ritorno al passato.

Perché nel nuovo capitolo della saga ideata e diretta da Massimiliano Bruno, esempio di grande successo di cinema popolare italiano, si torna a parlare di banda, di furti e di viaggi nel tempo.

Nel prologo, il Renatino di Edoardo Leo torna nel suo 1982, ma chi rimane ha bisogno di soldi, e Gianfranco (lo stesso Max Bruno) ha già in mente un colpo: spedire Moreno (Marco Giallini) e Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) nel 1943 per trafugare la Gioconda nascosta dai nazisti in un castello francese. A dar loro supporto, fisico e storico, un nuovo acquisto: Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli). Non l’allenatore, ma il cugino di Lorella (Giulia Bevilacqua), professore di storia napoletano appena licenziato per aver dato una testata a uno studente strafottente.

In realtà, quello della Gioconda è solo un pretesto, tanto che Massimiliano Bruno ne liquida il furto in una sequenza di titoli di testa in stile fumettistico.

Perché quello che conta, in C’era una volta il crimine, è il dopo. La fuga di Moreno, Giuseppe e Claudio, che finiranno prima a Camogli, in casa di Adele (Carolina Crescentini), che poi sarebbe la nonna di Moreno, e poi in giro per l’Italia, dagli appennini tosco-emiliani al Gran Sasso e fino a Napoli, sulle tracce di una bambina, la figlia di Adele (e quindi mamma di Moreno) finita in mano ai nazisti. Una rocambolesca avventura che si svolge nei giorni attorno all’8 settembre, all’Armistizio, lungo una penisola in guerra, un’avventura che metterà i nostri eroi faccia a faccia con gerarchi nazisti, brigate partigiane guidate da un certo Sandro Pertini, il re Vittorio Emanuele III, un Mussolini prigioniero e, perfino, a colloquio telefonico con Adolf Hitler.

Il capitolo più importante

“Volevamo fare un film importante, parlare con ironia, comicità e divertimento di un momento storico importante e ,ahimé, ciclico”, spiega Massimiliano Bruno. “Per questo abbiamo scelto una linea di demarcazione forte, quella rappresentata dall'8 settembre. Per noi il valore comico è importante, ma volevamo parlare anche di grandi valori. Ci siamo rifatti alla commedia all'italiana, alla capacità del nostro cinema di ironizzare su qualcosa che ci ha fatto male per davvero. A me piace la commedia, ma mi piace anche fare dei film che possano fare un po' riflettere”.

Per fare questo, spiega Bruno, era fondamentale “far svoltare emotivamente i protagonisti in maniera definitiva, personaggi che nascono quasi sordiani, sempre alla ricerca della svolta, ma che qui, di fronte a certe scelte, diventano eroi sic et simpliciter, persone pronte a dare la vita per gli altri”. Per questo Bruno definisce C’era una volta il crimine “il più importante dei tre capitoli di questa saga”, un film che esce finalmente - il 10 marzo in 500 copie, distribuito da 01 - “dopo due anni di covid e tentativi generalizzati di anaffettività. Siamo tutti insieme impegnati in una battaglia comune contro il virus, e dobbiamo unirci per combattere il cattivo come avviene dal primo film, e in questo il cattivo è quello per eccellenza, il nemico nazista”.

“Poter dare due ceffoni ai nazisti è stato catartico”, dice Giampaolo Morelli, “e girando questo film abbiamo vissuto in prima persona storie che abbiamo sentito raccontare da genitori e nonni, o che abbiamo letto sui libri di storia”.





L’importanza della condivisione

Certo, C’era una volta il crimine esce con la panemia in remissione, ma, per quella che lo stesso Massimiliano Bruno definisce una “concomitanza inaspettata” con lo scoppio di una nuova, terribile guerra. E allora il regista si augura che la visione di questo film possa essere “un’occasione, per i giovani, di imparare cosa sia la guerra”.

Tutti, da Bruno in giù, sembrano concentrati nel sottolineare l’importanza di tornare a frequentare le sale, messe a dura prova dalla pandemia. Pandemia che “ha depresso le persone”, dice Bruno, che sottolinea anche come oramai “avere dei televisori enormi dentro casa e la possibilità di scegliere tra la vasta offerta delle piattaforme è stato un deterrente per l’andare al cinema. Penso che bisognerà ritarare gli accordi, le finestre di passaggio da cinema a piattaforma, perché così come è la situazione noi del cinema noi moriamo, ma ci rimettiamo. Dobbiamo ricordare che il cinema è uno spettacolo straordinario e meraviglioso, e dobbiamo evitare che diventi quello che il vinile è diventato per la musica. Dobbiamo tenere vivo il cinema quanto il resto, e dedicarci a fare film che abbiano forza emotiva”.

“La risata condivisa non è paragonabile a quella solitaria”, sottolinea Gian Marco Tognazzi, “bisogna tornare alla condivisione, e far capire ai bambini e ai giovani cosa significa condividere al cinema”.