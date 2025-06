C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt sul prossimo film: "Non è proprio un sequel"

News Cinema

Brad Pitt chiarisce qualche dettaglio in merito al prossimo progetto su C'era una volta a... Hollywood: prima di tutto, precisa che non è un sequel.

A detta di Brad Pitt, quello proposto su Netflix non è tanto un sequel di C’era una volta… a Hollywood, quanto più un capitolo che si sofferma sul suo personaggio, Cliff Booth. Stuntman della star hollywoodiana interpretata da Leonardo DiCaprio nel primo film diretto da Quentin Tarantino, Booth avrà l’opportunità di raccontare ed approfondire la sua storia attraverso un nuovo progetto in fase di sviluppo in casa Netflix che non coinvolgerà direttamente Tarantino. La sceneggiatura, precisa Brad Pitt, è sicuramente sua, ma la regia è passata nelle mani di David Fincher.

C’era una volta a… Hollywood, Brad Pitt chiarisce che non si tratta esattamente di un sequel

Seppur descritto come un sequel della storia di Cliff Booth dopo il primo film, in occasione della promozione del suo ultimo film F1, Brad Pitt ha voluto condividere qualche dettaglio in più in merito al nuovo progetto spin-off, a quanto pare intitolato Le avventure di Cliff Booth. Il titolo non è stato ancora confermato ufficialmente, ma nel frattempo l’attore protagonista ha voluto chiarire qualche aspetto del progetto. Prima di tutto ha chiarito che Quentin Tarantino ha firmato questo episodio del suo personaggio e ha poi ribadito che non si tratta tanto di un sequel, ma di uno spin-off. Ecco le sue parole a Deadline: “Questo è qualcosa che ha scritto Quentin Tarantino. È un episodio, non proprio un sequel, del personaggio di C'era una volta a… Hollywood. A quel punto non voleva dirigerlo, quindi è subentrato David Fincher”.

Con un cast ad oggi composto da Elizabeth Debicki, Scott Caan e Yahya Abdul-Mateen II, il nuovo progetto ambientato nello stesso universo di C’era una volta a… Hollywood a detta di Brad Pitt non è da intendersi come un sequel. Lo spin-off, però, è ambientato qualche anno dopo quanto accaduto nel primo e seguirà le nuove avventure dello stuntman che continuerà a destreggiarsi in quel di Hollywood. Le parole del protagonista suggeriscono che il film potrebbe concentrarsi su un periodo specifico della vita di Cliff anziché raccontare la storia del suo personaggio.