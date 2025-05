C’è chi scende e c’è chi sale: l’architettura di Parasite

News Cinema

In Parasite, ogni spazio racconta qualcosa. Le case, i corridoi, le scale non sono solo luoghi in cui si muovono i personaggi, ma strumenti di racconto e strutture che rivelano silenziosamente i rapporti di potere, le differenze di classe e le tensioni nascoste.

Bong Joon-ho costruisce il film come un architetto farebbe con una casa: tutto è misurato, diviso, separato. In questa suddivisione degli ambienti si riflette una società frammentata, in cui il confine tra chi sta sopra e chi sta sotto non è solo economico, ma anche fisico, visivo e...olfattivo.

Uno degli elementi più evidenti è la netta divisione verticale degli ambienti. In Parasite, salire equivale ad avanzare socialmente; scendere, al contrario, significa sprofondare nella miseria. I Kim vivono in un seminterrato, in basso e al buio, dove l’unica finestra mostra i piedi dei passanti e la spazzatura abbandonata per le strade. Per raggiungere la casa dei Park, devono salire mezza città, percorrendo una lunga sequenza di rampe e scalinate. Questo divario fisico si traduce in un divario sociale: più si è in alto, più si è privilegiati.

Il regista sudcoreano rafforza visivamente questa idea nella scena dell’alluvione, quando la famiglia Kim, dopo il ritorno inaspettato dei Park, ritorna nel suo quartiere scendendo senza sosta sotto la pioggia. Non è solo una fuga: è un ritorno forzato al proprio posto sociale, un movimento discendente che diventa una metafora della realtà da cui non possono sfuggire.

Questa stessa logica si riflette anche all’interno della villa. La casa dei Park è strutturata in modo da sottolineare le gerarchie: le stanze luminose e ordinate del piano superiore sono riservate ai padroni; i corridoi, le scale e il bunker sotterraneo sono invece il regno della servitù e dell’invisibilità. Il marito della vecchia governante vive nascosto ancora più in basso dei Kim, in un livello sotterraneo che rappresenta l’estremo della marginalità. È un gradino ancora più in basso nella scala sociale.

Le scale, quindi, diventano protagoniste. Non sono semplici elementi scenografici, ma barriere che determinano i rapporti di potere. Quando la vecchia governante torna nella casa dei Park e scende nel bunker, le scale diventano teatro di una lotta sociale con la famiglia Kim e solo chi sta sopra ha il controllo. Entrambe le famiglie provengono dallo stesso mondo, eppure la temporanea ascesa sociale della famiglia Kim ha già creato una nuova gerarchia. Bastano pochi gradini per sentirsi superiori.

Ogni angolo della casa è costruito per veicolare un messaggio preciso: la luce, la pulizia e l’ordine sono in alto; il caos, la paura e la violenza stanno in basso.

L’architettura diventa così il tramite per una riflessione amara: il sistema sociale mostrato in Parasite non è solo fatto di ricchi e poveri, ma di una catena di piccoli poteri, dove chi occupa un gradino appena più alto tende subito a replicare le dinamiche di esclusione e controllo.

La casa dei Park diventa il fulcro del racconto: non si limita a fare da sfondo alla storia, ma ne guida lo sviluppo, stratificando significati a ogni piano, ogni stanza.

Alla fine, il vero parassita è forse l’illusione stessa: quella di poter salire, restando sempre nel buio del seminterrato.