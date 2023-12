C'è ancora domani: al boxoffice italiano trema anche Barbie?

News Cinema

C'è ancora domani è ancora primo al botteghino italiano del fine settimana, dalla fine di ottobre. E registra sempre numeri da esordio, sfiorando i 30 milioni di euro. Barbie, il successo dell'anno, era arrivato a 32... Al secondo posto della classifica del weekend c'è il film di animazione Prendi il volo.

Sconfitto Oppenheimer e guadagnato il secondo posto dei migliori incassi dell'anno, C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi non si ferma al boxoffice italiano del weekend: i dati Cinetel parlano di un incasso totale di 29.545.000 euro, di cui 1.552.000 nel fine settimana. Quest'ultimi non sembrano tanti, ma sono tantissimi se teniamo in conto che il film è uscito il 26 ottobre e ci troviamo all'11 dicembre! La storia di Delia, donna del dopoguerra che vede l'emancipazione come un miraggio, sta conquistando un pubblico così vasto che da noi Barbie, il trionfatore della stagione, è ora davvero a rischio: il film con Margot Robbie era arrivato in Italia a 32.116.328 euro, di questo passo non manca molto a colmare la differenza. Non che il lavoro di Cortellesi sia a corto di riconoscimenti affettivi da parte di spettatrici e spettatori, ma sarebbe un'ulteriore simbolica soddisfazione.

Entra in seconda posizione, dopo le anteprime dello scorso fine settimana, il film di animazione Prendi il volo, targato Illumination: una famiglia di anatre prende coraggio e affronta la migrazione, con tutte le tragicomiche avventure che ne conseguono. La partenza è da 1.242.400 (1.666.300 calcolando le suddette anteprime). Belle voci italiane di Serena Rossi e Francesco Scianna, ritmo movimentato e gag nello stile degli autori di Minions, Cattivissimo Me e Sing. Negli USA non è stato ancora distribuito.

Slitta dal secondo al terzo posto lo strafottente Napoleon di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix a vestire i panni del Bonaparte, con Vanessa Kirby nei panni di Giuseppina: registra un altro 1.180.000 euro, per un totale di 7.104.000, che rendono il film Apple decimo nella classifica annuale. I numeri mondiali parlano di 170.795.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di quasi 200 (fonti Variety/Deadline).