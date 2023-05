Buon compleanno Rosario Dawson! Ecco i migilori film in streaming dell'attrice newyorkese

News Cinema

Protagonista per Spike Lee, Robert Rodriguez e Oliver Stone, la Dawson compie oggi 44 anni. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 44 anni la newyorkese Rosario Dawson, senza dubbio una delle attrici più carismatiche dell'odierno panorama dell'entertainment americano. Lanciata giovanissima dal film “scandalo” Kids, diretto da Larry Clark e sceneggiato da Harmony Korine, la Dawson si è definitivamente imposta lavorando con alcuni degli autori più iconici degli anni ‘90, primo tra tutto Spike Lee. Eccovi senz’altro indugio i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rosario Dawson

He Got Game

Men in Black 2

La 25a Ora

Sin City

Guida per riconoscere i tuoi santi

He Got Game (1998)

Nel film manifesto di Spike Lee la Dawson interpreta l’avvenente e cinica fidanzata del co-protagonista Jesus, enorme talento di basket e figlio del pregiudicato Denzel Washington. He Got Game è un inno a questo sport e allo stesso tempo un dramma familiare di enorme potenza, che racconta la ferocia di una New York di confine. Film secco, tagliente e appassionato, con un finale bellissimo e dei momenti di cinema viscerale. Uno dei capolavori di Lee presentato al Festival di Venezia. Disponibile su CHILI, Google Play, Disney +.

Men in Black II (2002)

Esordio del cinema mainstream per Rosario in quello che consideriamo il miglior episodio della saga. Men in Black II conferma l’affiatamento tra i due protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, fornendo come al solito il nutrito cast di caratteristi a supporto. Molto divertente, pieno di effetti speciali di qualità, con un finale rocambolesco. Ci si diverte davvero, film simpaticissimo di Barry Sonnenfeld. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

La 25a Ora (2002)

Altra collaborazione di grande spessore con Spike Lee in uno dei suoi lungometraggi maggiormente sofferti e ispirati. La 25a Ora vede anime perse in una Grande Mela ancora ferita dall'attacco alle Twin Towers, malinconica nei neon dei locali e dei bagni sudici. Edward Norton da inchino, Philip Seymour Hoffman e Barry Pepper a supporto, una Dawson affascinante e dolorosa. Film che arriva dritto al cuore, magnifico esempio di impegno che mette in mostra l’umanità degli sconfitti. Disponibile su CHILI.

Sin City (2005)

Sin City: "She's Just Warming Up": Clip del film con Jessica Alba e Bruce Willis - HD

La Dawson mette al servizio di uno scatenato Robert Rodriguez tutta la sua carica di sex-appeal in un ruolo conturbante, estremo, violentissimo. È senz’altro lei l'arma in più di Sin City, adattamento portentoso della graphic-novel di Frank Miller. Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba e molti altri attori partecipano a un film stilizzato, iconico e ipnotico. Uno dei titoli di culto nella filmografia dell’autore. Disponibile su CHILI, Google Play.

Guida per riconoscere i tuoi santi (2006)

Nel bellissimo melodramma tratto dalla vicenda vera del regista Dito Montiel la Dawson si riserva duetti di grande intensità con Robert Downey Jr., i quali rendono Guida per riconoscere i tuoi santi ancor più coinvolgente. Ambientato in due fasi temporali diverse, il film vede giovani ma bravissimi protagonisti Shia LaBeouf e Channing Tatum, capaci di estrapolare tutta la dolorosa profondità dei rispettivi personaggi. Bello spaccato di vita vera, sentito e autentico, Piccolo titolo di culto presentato ancora una volta a Venezia. Disponibile su Google Play.