Buon compleanno Javier Bardem: ecco i suoi film migliori che trovate in streaming

L'attore spagnolo premiato con L:'oscar compie oggi 54 anni. Vi proponiamo cinque film in streaming che hanno scandito una carriera monumentale.

Celebriamo oggi i 54 anni dello spagnolo Javier Bardem, senz’ombra di dubbio uno dei più grandi attori contemporanei. E i motivi per sostenerlo sono molteplici: la straordinaria presenza scenica, il carisma unico, i grandi cineasti che lo hanno chiamato a collaborare e soprattutto una versatilità che gli ha permesso di interpretare al meglio ruoli “larger than life” e altri invece meravigliosamente sfumati. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a Bardem mostrano infatti tutta la sua gamma, frutto di un’arte della recitazione affinata negli anni e attraverso i generi più disparati. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Javier Bardem

Carne tremula

I lunedì al sole

Mare dentro

Non è un paese per vecchi

Dune

Carne tremula (1998)

Uno dei melodrammi più riusciti di Pedro Almodóvar, un viaggio tra passato e presente che vede un Bardem magistrale duettare con una bravissima Francesca Neri. Carne tremula mette in scena il rapporto di coppia da molte angolazioni originali, rendendolo stratificato ed emozionante. Prova d’attore maiuscola per il protagonista confinato quasi tutto il tempo su una sedia a rotelle. Film di spessore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I lunedì al sole (2002)

A nostro avviso la performance più efficace della prima parte della carriera di Bardem, e una delle migliori della storia del cinema spagnolo in generale. I lunedì al sole racconta la disoccupazione con una verità e insieme una grazia inarrivate, mostrando personaggi amabili e insieme amari, sconfitti ma con una dignità inattaccabile. Dramma con momenti leggeri di impegno civile ma che guarda all’umanità di Ken Loach. Con il regista Fernando León de Aranoa Bardem ha realizzato lo scorso anno anche il notevole Il capo perfetto. ma questo rimane il suo film di punta. Disponibile su CHILI.

Mare dentro (2004)

Diretto da un Alejandro Amenábar che riesce ad arrivare al cuore del suo personaggio, Javier Bardem ci offre una prova d’attore portentosa, costretto immobile su un letto in attesa che gli venga riconosciuto il diritto di morire. Mare dentro colpisce, soggioga lo spettatore, lo costringe a riflessioni profonde e necessarie. Oscar come miglior film straniero, Leone d’Argento a Venezia e ovviamente Coppa Volpi alla prova sontuosa di Bardem. Avrebbe meritato la nomination all’Oscar. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Academy Award come miglior attore non protagonista per la prova più terrificante e straordinariamente composta di Bardem, il quale nel ruolo di Chigurh rappresenta la follia del Male con eleganza e una stilizzazione esemplare. È lui l’anima nera e inarrestabile di Non è un paese per vecchi, che i Coen traggono da Cormac McCarthy. Protagonista un notevole Josh Brolin, a supporto Tommy Lee Jones e Woody Harrelson. Oscar anche per film, regia e sceneggiatura. Capolavoro di visione e narrazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Dune (2021)

Chiudiamo con la collaborazione illustre arrivata con Denis Villeneuve, che lo vuole carismatico accanto a Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin e molti altri attori di grido. La trasposizione della prima parte di Dune è grande cinema, una rappresentazione della fantascienza oscura e vibrante, filtrata da immagini magnifiche. Una valanga di Oscar tecnici tra cui fotografia e musiche. Aspettiamo con trepidazione il secondo episodio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.