Buon compleanno alla legenda Warren Beatty: celebriamolo con cinque dei suoi famosi film in streaming

News Cinema

Il protagonista di Gangster Story e Il paradiso può attendere (da lui anche diretto) compie oggi 86 anni. Eccovi alcuni dei suoi grandi film che trovate in streaming.

Compie oggi 86 anni il grande Warren Beatty, icona della “Nuova Hollywood” che ha scritto pagine fondamentali per il cinema americano come lo conosciamo. Noi di Comingsoon.it vogliamo ricordarne la grandiosa carriera attraverso cinque film in streaming da lui interpretati e in alcuni casi anche diretti. Un artista unico, simbolo di un’epoca in cui la Settima Arte sapeva raccontare la Storia e la realtà socio-politica di un Paese. Buona lettura.

Cinque film in streaming della leggenda Warren Beatty

Gangster Story

I compari

Perché un assassinio

Il paradiso può attendere

Reds

Gangster Story (1967)

Uno dei film che hanno maggiormente contribuito a cambiare la storia produttiva di Hollywood è un thriller sulla strada sincopato e montato in maniera innovativa. Arthur Penn costruisce Gangster Story come un film a specchi, il quale racconta due fuorilegge che vivono ai margini di una società che nel bene e nel male li ha creati e fatti proliferare. Oltre a un grande Beatty e all’altrettanto iconica Faye Dunaway, troviamo anche Gene Hackman e Gene Wilder. Un finale violentissimo e straziante per un momento di rottura, capace di aprire le porte alla cosiddetta “Nuova Hollywood". Prima nomination all’Oscar per Beatty. Disponibile su CHILI.

I compari (1971)

Beatty sceglie di andare a realizzare uno dei film più affascinanti e radicali di Robert Altman, una storia innevata ed estrema di solitudine, vita di frontiera, vuoto esistenziale. I compari smentisce tutta la retorica del western precedentemente realizzato, ne riscrive le coordinate morali ed estetiche. Un film spartiacque che non può lasciare indifferenti, che lo si ami o lo si respinga. Magnifica anche Julie Christie che infatti ottiene la nomination all’Oscar come miglior attrice. Forse la miglior prova d’attore di Beatty. Disponibile su CHILI, Google Play.

Perché un assassinio (1974)

Uno dei thriller politici e sociali più interessanti e riusciti del decennio. Alan J. Pakula costruisce un mosaico narrativo e cinematografico di primissimo ordine, in cui Beatty interpreta un uomo intrappolato in una ragnatela dove nulla è come sembra. Perché un assassinio raggiunge vette di spessore emotivo ancora non esplorate in quel periodo, e conferma la bontà assoluta del suo autore e del suo protagonista. Non celebrato quanto I tre giorni del Condor che uscirà l’anno successivo, ma merita assolutamente una visione di rispetto. Disponibile su Amazon Prime Video, Paramount +.

Il paradiso può attendere (1978)

Il rifacimento del classico diretto da Ernst Lubitsch Warren Beatty se lo cuce addosso, e dobbiamo dire che gli calza a pennello. Il paradiso può attendere è una commedia filosofica di grande impatto, deliziosa nei rapporti tra i personaggi e romantica nella storia d’amore principale. Ancora Julie Christie splendida come sempre, con accanto attori di grande talento comico quali erano Charles Grodin e Dyan Cannon. Moltissime nomination all’Oscar tra cui quelle per miglior film, regia, attore e attore non protagonista a un solidissimo Jack Warden. Un classico del cinema intelligente del decennio. Disponibile su CHILI, Google Play, Paramount +.

Reds (1981)

La storia di John Reed e della rivoluzione sovietica raccontata dagli occhi di un americano è uno dei film-evento del decennio, un colossal sentito e abbagliante, che si rivela un fallimento al botteghino ma non si può non amare. Oltre a Beatty - che vince l’Oscar per la miglior regia - troviamo una superba Diane Keaton e un Jack Nicholson da applausi nel ruolo di Eugene O’Neill. Reds è un film come un fiume, che trasporta via lo spettatore in un’epoca di ideali e battaglie, di fiducia e amore senza frontiere. Spettacolo hollywoodiano con un cuore europeo e una visione personalissima. Da ammirare, fa piangere a catinelle. Disponibile su Paramount +.