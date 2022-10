Bullet Train con Brad Pitt è su CHILI in streaming e download!

News Cinema

In streaming e download su CHILI trovate Bullet Train, uno scanzonato thriller d'azione interpretato da Brad Pitt insieme a star come Sandra Bullock, Michael Shannon e Aaron Taylor-Johnson.

È disponibile su CHILI in streaming e download Bullet Train: si tratta di un action con un cast all-star capitanato da Brad Pitt e diretto da David Leitch, diventato famoso per la creazione di John Wick e autore anche di Atomica Bionda e Deadpool 2. Bullet Train schiera su questo thriller lanciato a folle velocità, come il treno su cui si ambienta, nomi del calibro di Sandra Bullock, Michael Shannon, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman e Hiroyuki Sanada. Guarda Bullet Train su CHILI

Bullet Train, la trama dell'action-thriller scanzonato con Brad Pitt

Bullet Train è un thriller d'azione... semiserio, dove Brad Pitt interpreta Ladybug, un assassino di professione con una missione da compiere su un treno ad alta velocità, in Giappone. Nessuna violenza questa volta: Ladybug rifiuta anche la pistola perché ha un solo scopo, quello di recuperare una valigetta. Peccato che il treno sia pieno zeppo di sicari, tutti a caccia della valigetta e non necessariamente "pacifisti riformati" come lui. Siamo al tutti contro tutti, in un groviglio di differenti strategie e stili d'attacco. Alla fine chi metterà le mani sul bottino? Si aprono le scommesse... ma per scoprirlo bisognerà arrivare a fine corsa vivi!



