Bugonia: ecco il primo teaser del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Il regista greco torna con un nuovo film che vede nuovamente protagonisti Emma Stone e Jesse Plemons. Ecco teaser trailer e trama di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos.

Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra.

Sono queste le pochissime parole che compongono la sinossi ufficiale di Bugonia, l'atteso nuovo film di uno dei più acclamati registi dei nostri tempi, il greco Yorgos Lanthimos. In questo suo nuovo film, dal 13 novembre al cinema, Lanthimos torna a lavorare con Emma Stone, già sua protagonista in La favorita, Povere Creature! e l'ultimo Kinds of Kindness, dal cui cast proviene anche Jesse Plemons. Assieme a loro, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Scritto da Will Tracy, Bugonia è il remake di un film coreano del 2003, il Save the Green Planet! diretto da Jang Joon-hwan. Questo è il suo primo teaser trailer.

Bugonia: il teaser trailer ufficiale del film