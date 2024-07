Bud S. Smith: la scomparsa del grande montatore dei capolavori di Friedkin ma anche di Flashdance e Karate Kid

News Cinema

A 88 anni è morto il 23 giugno Bud S. Smith, il montatore il cui nome resterà per sempre legato ai film di William Friedkin, ma anche a Flashdance e Karate Kid.

Non potevamo far passare sotto silenzio la scomparsa, a 88 anni il 23 giugno, del grande montatore americano Bud S. Smith, il cui nome resterà per sempre legato ai capolavori di William Friedkin, con cui iniziò la collaborazione con la splendida sequenza irachena all'inizio de L'Esorcista fino a Vivere e morire a Los Angeles. Ma a Smith si deve anche il montaggio di altri film rimasti nella storia, oltre alla regia di un'unica pellicola. Nonostante l'altissima qualità del suo lavoro, non ha mai vinto l'Oscar, anche se è stato candidato per L'esorcista e per Flashdance, per cui ha vinto il BAFTA.

La carriera di Bud L. Smith

Nativo di Tulsa, in Oklahoma, Smith iniziò la carriera, come il coetaneo Friedkin e molti della loro generazione, in televisione, col celebre produttore David L. Wolper, negli anni Sessanta. Nel 1965 grazie a lui lavora per la prima volta Friedkin per il documentario tv The Bold Men, da lui diretto, di cui cura il montaggio. Il primo film per il cinema in cui viene accreditato al montaggio è il satirico Putney Swope, di e con Robert Downey Sr., nel 1968. Con l'autore collabora ancora per Pound e diversi dei suoi film sperimentali. La collaborazione cinematografica con William Friedkin inizia con L'Esorcista, per cui monta la sequenza irachena in un film che ha più montatori (Norman Gay e Evan L. Lottman sono gli altri) e che gli vale comunque la candidatura all'Oscar. Per lui monta anche Il salario della paura, Pollice da scasso, Cruising, L'affare del secolo, il film per la tv C.A.T. Squad e - con M. Scott Smith - Vivere e morire a Los Angeles, di cui è anche produttore e regista della seconda unità. Tra gli altri celebri film a cui ha lavorato, oltre al citato Flashdance, ci sono Karate Kid, Zoot Suit, Poltergeist II - L'altra dimensione, Darkman, Il bacio della pantera, Squadra 49 e l'ultimo per cui è accreditato, In campo per la vittoria, del 2005. Come regista nel 2005 dirige La grande promessa ( Johnny Be Good), con Anthony Michael Hall e Robert Downey Jr., figlio del primo regista con cui ha collaborato. Chi è familiare con il lavoro di Friedkin lo ricorda anche per i molti e divertenti aneddoti raccontati sui set dei suoi film nel corso degli anni.