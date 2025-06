Bucking Fastard, Kate Mara si esprime sul lavoro in coppia con sua sorella Rooney

News Cinema

Kate e Rooney Mara per la prima volta hanno condiviso il set di un film ed è merito di Bucking Fastard, che l'ha coinvolte nel ruolo di due gemelle.

Grazie a Bucking Fastard, Kate Mara ha avuto finalmente l’opportunità di lavorare a stretto contatto con sua sorella Rooney Mara. Entrambe star del mondo dell’intrattenimento, non avevano mai avuto l’occasione di lavorare sullo stesso set, occasione poi arrivata con Bucking Fastard, le cui riprese sono terminate da poco a detta di The Hollywood Reporter. E, proprio ai microfoni del magazine, Kate Mara ha spiegato quanto è stato importante per lei poter condividere un momento artistico con sua sorella Rooney.

Bucking Fastard, Kate Mara racconta quanto è felice di lavorare con sua sorella Rooney nel film

Per la prima volta nelle loro rispettive carriere, le sorelle Mara hanno avuto l’opportunità di lavorare allo stesso film. Hanno soltanto due anni di distanza e in Bucking Fastard interpretano due gemelle. Finora non avevano mai avuto modo di lavorare insieme, ma Kate Mara ammette di essere contenta di aver aspettato fino a questo punto: “Cercavamo qualcosa da fare insieme da un po'. Il primo ostacolo è stato trovare un regista che ci piacesse a entrambi e, sebbene ci piacessero molte cose in comune, eravamo entrambe entusiaste di lavorare con Werner. Interpretiamo due ruoli perfettamente alla pari, che parlano all'unisono e fanno tutto allo stesso modo. Sognano la stessa cosa nel film e sono così in sintonia. Non avremmo mai immaginato di trovare due ruoli in un film in cui siamo letteralmente alla pari sotto così tanti aspetti, ed è stato semplicemente perfetto”.

Ha poi precisato: “Interpretare sorelle o meno non era poi così importante per noi. Abbiamo terminato le riprese un paio di settimane fa e ora ha perfettamente senso che fosse questo il film perfetto. Abbiamo letto l'email di Werner che ci chiedeva di partecipare, e siamo entrambe sue grandi fan”. La storia raccontata in Bucking Fastard è ispirata a quella vera delle gemelle Freda e Greta Chaplin, conosciute perché ossessionate dal loro vicino di casa che spinse poi quest’ultimo a richiedere un ordine restrittivo nei loro confronti. Ad interpretare il vicino in questione nel film sarà Orlando Bloom. Anche la scelta del titolo non è casuale: le due gemelle hanno citato “Bucking Fastard” in simultanea durante un’udienza in tribunale.