Bruce Willis nel nuovo e irrilevante thriller Survive the Game: i commenti al trailer sono un coro di critiche

News Cinema

C'è un nuovo film d'azione con Bruce Willis che non arriverà mai al cinema (e la pandemia non c'entra). Vediamo il trailer di Survive the Game e leggiamo i commenti del web.

Siamo consapevoli che Bruce Willis non sia più quello di una volta. Il tempo passa, alcuni traguardi vengono raggiunti, altri meno, le motivazioni si avvicendano e ognuno reagisce ai cambiamenti a modo proprio. Anche gli attori sono persone che attraversano le vorticose fasi della vita e può capitare che questo incida sulla loro filmografia. Se Willis preferisce fare tanti film senza preoccuparsi troppo della qualità, buon per lui. Chi siamo noi per giudicare? Eh... purtroppo siamo quelli che se lo ricordano bene in Die Hard, Pulp Fiction, L'esercito delle 12 scimmie, Il sesto senso, Unbreakable. Se qualcuno vuole aggiungere alla lista Armageddon, Il quinto elemento e i due RED, per esempio, è libero di farlo. È un fatto però che una decina d'anni, se non di più, l'attore scelga appositamente di prendere parte a produzioni di rango inferiore che evidentemente gli alleggeriscono il carico di lavoro (spesso perché figura come protagonista, ma non lo è). Qualche titolo: Fire with Fire, Vice, Extraction, Resa dei conti, First Kill, Acts of Violence, 10 Minutes Gone, Hard Kill, Survive the Night e ci fermiamo qui, tenete presente però che ci sono almeno altri sette thriller attualmente al montaggio in cui il nostro eroe interpreta quasi sempre un poliziotto, uno sceriffo o uno dei due in pensione.

Il trailer di uno di questi anonimi prodotti di intrattenimento lo possiamo vedere qui sotto. Il titolo è Survive the Game e racconta della vita tranquilla di un uomo in una fattoria che viene stravolta quando un poliziotto e un paio di criminali ci capitano per sbaglio. Il ruolo di Willis lo avete capito. Ciò che non si contiene più ormai, ogni volta che uno di questi trailer viene diffuso online, è il coro di utenti che mostrano il disappunto nei confronti dell'attore. Qui sotto il trailer di Survive the Game, più in basso alcuni dei suddetti commenti in cui si ritiene che l'ultimo film in cui Bruce Willis si sia davvero impegnato è l'interessante Looper del 2012.

Survive the Game: i commenti degli utenti di YouTube sul trailer del film con Bruce Willis