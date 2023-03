Bruce Willis, il compleanno celebrato in famiglia e il bel messaggio di sua moglie

News Cinema

La famiglia allargata di Bruce Willis si è unita ai festeggiamenti per i suoi 68 anni. C'era anche Demi Moore, mentre la sua attuale moglie Emma Heming Willis ha lasciato un messaggio video per i fan dell'attore, afflitto da una forma di demenza.

Da quando è stato rivelato ufficialmente che Bruce Willis soffre di una forma di demenza frontotemporale, la sua famiglia, a partire da sua moglie Emma Heming Willis e le sue figlie, così come il resto della sua famiglia allargata, come l'ex-moglie Demi Moore, hanno ringraziato i fan: nella volontà di contatto c'è, al di là dell'affetto del pubblico che ama Willis e di qualche prevedibile tentativo di sciacallaggio, anche di certo una vicinanza dovuta a questo tipo di esperienze, che più o meno direttamente coinvolgono tutti noi. Demi Moore ha postato un video della festa di compleanno dell'attore, che ha compiuto 68 anni, mentre Emma ha voluto rivolgersi direttamente a noi.

Bruce Willis festeggia i 68 anni circondato dall'affetto della sua grande famiglia

Bruce Willis ha compiuto ieri 68 anni: un compleanno dolceamaro per la star: come sappiamo si era già ritirato all'inizio del 2022 per un problema di afasia, finché il mese scorso non è arrivata la diagnosi definitiva di demenza frontotemporale. In tutto questo tempo la sua famiglia non ha voluto far mancare ai fan (che hanno espresso subito la loro vicinanza a Willis), aggiornamenti continui sul suo percorso che diventa sempre più difficile. L'ex-moglie Demi Moore ha per esempio postato questo video della festicciola di compleanno. "Siamo felicissimi di aver potuto festeggiare con te oggi".





Più complesso su Instagram il messaggio di Emma Heming, che ha sposato Willis nel 2009 e dal quale ha avuto due figlie. È normale che le ricorrenze risultino emotivamente più difficili ai parenti di chi è afflitto da questi problemi. Proprio per questa ragione, Emma ha pensato fosse opportuno ringraziare ancora chi continua a seguire suo marito e la propria famiglia. Dice: "Oggi è uno di quei giorni in cui provo dolore e tristezza. Ma il risvolto positivo è che mi sento fortunata a sentire il vostro calore e l'amore diretti a mio marito e alla nostra famiglia. Vedo i vostri messaggi, le storie che condividete, non posso fare altro che dirvi grazie. Il vostro legame con noi mi aiuta e spero che vi aiuti in piccola misura sapere che vi vedo e capisco nel profondo anche le vostre esperienze." Leggi anche Bruce Willis e il peggioramento del suo stato di salute - La madre confessa: "Temo non mi riconosca più"