Broken Rage: arriva in streaming su Prime Video l'ultima genialata di Takeshi Kitano - Guarda il trailer

La piattaforma di Amazon annuncia l'imminente debutto dell'esilarante film che l'attore e regista giapponese ha presentato in prima mondiale a Venezia qualche mese fa. Ecco trailer, trama e data di uscita di Broken Rage.

Da un lato Takeshi Kitano, dall'altra Beat Takeshi. Da un lato il regista di durissimi, drammatici e violenti film che raccontano la yakuza, e dall'altro il comico demenziale che si è fatto le ossa nel programma Takeshi's Castle (quello divenuto in Italia la base per il leggendario Mai dire banzai della Gialappa's Band) e che ha portato poi quella comicità anche al cinema.

La doppia anima di Kitano è ben nota agli appassionati, e lo stesso autore giapponese, in film come quelli che compongono la cosiddetta "Trilogia del suicidio artistico", ovvero Takeshis', Glory to the Filmmaker! e Achille e la tartaruga, ha abbondantemente giocato su questo paradosso identitario.

Allo scorso Festival di Venezia, in prima mondiale, Kitano ha però presentato un film che declina questa dualità (ma anche quella insita nel cinema di Kitano tutto, e in fondo nel cinema tout court) in maniera geniale e irresistibile: Broken Rage, che parte come un film che racconta con toni serie e ruvidi di un sicario della mala che lotta per la sua sopravvivenza, incastrato tra la polizia e la Yakuza; nella seconda parte, tutto sembra avere inizio di nuovo, ma quel che prima era raccontato in un modo, diventa una commedia demenziale e autoironica che fa morire dal ridere.

Finalmente ora gli appassionati di cinema e i fan di Kitano potranno vedere Broken Rage, che debutterà in esclusiva in streaming su Prime Video il 13 febbraio.

Qui di seguito il trailer italiano ufficiale e il poster di Broken Rage: