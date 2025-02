Bring Her Back: il primo impressionante trailer del nuovo horror con Sally Hawkins degli autori di Talk to Me

News Cinema

La A24 scommette nuovamente sul talento dei fratelli Philippou, autori di Talk to Me. Questo è il trailer del loro nuovo horror con Sally Hawkins, Bring Her Back.

La A24 annuncia l'uscita estiva di un horror molto atteso dagli appassionati del genere: Bring Her Back, nuovo film di Danny e Michael Philippou, i fratelli australiani venuti da YouTube, autori dell'inatteso successo mondiale Talk to Me. A dire la verità, noi non apparteniamo alla schiera di coloro che sono rimasti particolarmente impressionati da quel debutto, ma siamo comunque curiosi di vedere questa loro nuova avventura tra la vita e la morte, che ha nel cast la bravissima attrice britannica Sally Hawkins, due volte candidata all'Oscar. Del film è appena uscito un primo trailer che promette emozioni forti e che guarderete, se siete particolarmente impressionabili, a vostro rischio e pericolo.

Bring Her Back: la trama e il cast

Bring Her Back non è l'atteso sequel di Talk to Me, ma un altro progetto dei fratelli Philippou. La storia, al momento estremamente sintetica, è la seguente: un fratello e una sorella scoprono un terrificante rito nella casa isolata della loro madre adottiva". Dal trailer, e dal titolo, si capisce che la trama ha a che fare col riportare in vita i morti, con tutte le conseguenze nefaste del caso. Nel cast, oltre a Sally Hawkins, ci sono Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips e Sally-Anne Upton.