Brightwood, in trappola col killer: il trailer di un nuovo horror con loop temporale

Ha preso piede l'idea di ambientare gli horror in situazioni in cui il tempo si ripete uguale. Ecco il trailer di Brightwood, in cui una coppia è intrappolata in un incubo con un killer.

Negli ultimi anni si sta affermando una variante del cinema horror, in versione umoristica ma anche drammatica, che potremmo definire del loop temporale. Ovvero i protagonisti restano intrappolati in una situazione orribile e vengono costretti a riviverla senza apparente via d'uscita. Appartiene a questa categoria anche Brightwood, il film di cui vi mostriamo il trailer originale e che arriva in America on demand e in DVD il 22 agosto, dopo esser stato visto e acclamato in vari festival di genere.

Brightwood: la trama e il cast

Al centro della trama c'è una coppia, marito e moglie, con un matrimonio in crisi, che durante un jogging mattutino si ritrovano sempre al punto di partenza, con la sgradevole compagnia di un killer incappucciato. Questa la trama ufficiale: "Il matrimonio di Jen e Dan naviga in cattive acque e Jen pensa seriamente di mettervi fine. Ma quando la coppia va a fare jogging nei pressi di un laghetto locale in un tentativo di appianare le cose, si ritrova a correre in cerchio mentre il sentiero scompare e loro tornano sempre allo stesso punto. Come se essere incastrati insieme in un loop infinito non fosse già abbastanza brutto, quando un silenzioso killer incappucciato compare e inizia a dar loro la caccia, la coppia deve trovare un modo per sopravvivere: insieme o separatamente". Il trailer è molto promettente. Brightwood, scritto e diretto da Dane Elcar, è interpretato da Dana Berger e Max Woertendyke.