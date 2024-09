Bridget Jones Un amore di ragazzo: torna Mark Darcy/Colin Firth. Lo dice Hugh Grant

News Cinema

Hugh Grant ha il sospetto che il Mark Darcy di Colin Firth sarà in Bridget Jones: Un amore di ragazzo, il quarto film della serie in uscita nel giorno del prossimo San Valentino. Ovviamente Daniel Cleaver ci sarà.

Inutile dire che davvero non vediamo l'ora che arrivi il giorno di San Valentino del 2025, e questo perché in quella data, finalmente, debutterà nelle sale cinematografiche il quarto film con protagonista Bridget Jones, il personaggio nato dalla fantasia della scrittrice Helen Fielding e interpretato per il grande schermo da Renée Zellweger. Sappiamo bene che oltre alla londinese bionda e un tempo cicciottella ci sarà nuovamente Daniel Cleaver, grande assente di Bridget Jones's Baby, e che costui avrà sempre il volto di Hugh Grant. Ora, proprio Hugh Grant si lascia sfuggire una splendida notizia, e cioè che in Bridget Jones: Un amore di ragazzo ci sarà anche il Mark Darcy di Colin Firth, alias il grande amore di Bridget!

Hugh Grant sospetta che ci sarà anche Colin Firth in Bridget Jones: Un amore di ragazzo

Non per smorzare il vostro entusiasmo, ma sappiate che Colin Firth si limiterà con buona probabilità a fare un'apparizione in Bridget Jones: Un amore di ragazzo, e questo perché, come abbiamo appreso dai libri su Bridget, il caro Mark Darcy è morto, e infatti nel quarto film il personaggio della Zellweger è vedovo. In questo il film è fedele al libro di partenza, e se Helen Fielding ha scelto di far passare a miglior vita il povero Mark, è perché lei stessa ha perso improvvisamente il marito. La conferma è arrivata in primavera da Hugh Grant, che ha detto che il nuovo film è ispirato alla vita della scrittrice e che sarà "molto commovente ma anche buffo", anche perché la protagonista, ormai cinquantenne e madre di 2 figli, si butterà ancora una volta nella mischia, sentimentalmente parlando. La vicenda si svolge 14 anni dopo gli eventi di Bridget Jones' s Baby e apprendiamo che Mark Darcy è morto da 5 anni a causa dell'esplosione di una mina in Sudan.

Ma torniamo a Hugh Grant che parla di Colin Firth. Intervistato al Festival di Toronto, dove accompagnava l'horror Heretic, ha risposto così a chi gli chiedeva di un'ipotetica presenza di Firth nel 4° Bridget Jones:

Non sono convinto che non ci sia. Secondo me stanno nascondendo qualcosa.

Questa frase non ci dà nessuna certezza e possiamo ipotizzare che Mark Darcy tornerà in qualche flashback, però mai dire mai. Sarebbe davvero brutto che il personaggio sparisse dalla circolazione, essendo apparso in tutti e tre i film. Hugh Grant, invece, è stato il grande assente del terzo capitolo. L'attore ha detto in diverse occasioni che la sceneggiatura di Bridget Jones: Un amore di ragazzo è la più bella delle 4, nonché una delle migliori che abbia mai letto, il che fa crescere l'hype a livelli vertiginosi. Nel cast del film ci saranno anche Emma Thompson, Leo Woodwall, Isla Fisher, Chiwetel Ejiofor, Jim Broadbent.