Breve storia d'amore, confusione di coppia: video intervista con Ludovica Rampoldi e Valeria Golino

Due coppie alle prese con il tradimento in una commedia romantica che diventa quasi un thriller e racconta senza giudizi le dinamiche di una relazione dopo anni. Abbiamo incontrato la regista di Breve storia d'amore, Ludovica Rampoldi, e i due interpreti Valerio Golino e Andrea Carpenzano in questa video intervista.

La storia di due coppie, trentenni e cinquantenni, è al centro di una disfida sul tradimento senza giudizio, o almeno con discussione sulle inevitabili rischi di stanchezza di una relazione dopo molti anni. L'eterna giostra di amorosi sensi non più esclusivi, fra la commedia romantica e il thriller, è messa in scena nell'opera prima da regista della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Breve storia d'amore è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale italiane per 01 Distribution dal prossimo 27 novembre.

A raccontarci l'esperienza di due coppie i cui destini si intrecciano in maniera imprevedibile e intrigante, e la maniera in cui ha voluto dare uno sguardo differente alla storia di coppia, è direttamente la regista, Ludovica Rampoldi, che abbiamo intervistato insieme a due degli interpreti, Valeria Golino e Andrea Carpenzano in questa video intervista.

Breve Storia d'Amore: La nostra video intervista a Valeria Golino, Andrea Carpenzano e alla regista del Film Ludovica Rampoldi - HD

foto Andrea Pirrello