Brendan Fraser nel ruolo del generale Eisenhower affiancherà Andrew Scott in Pressure

Si profila un cast interessante per Pressure, il film sullo sbarco in Normandia raccontato dal punto di vista del colonnello meteorologo incaricato delle decisive previsioni del tempo, che sarà interpretato da Andrew Scott. Il premio Oscar Brendan Fraser è stato infatti scritturato per il ruolo del generale Eisenhower, l'uomo a cui il colonnello Stagg deve comunicare le condizioni che favoriranno o ostacoleranno lo sbarco. Si tratta del primo ruolo scelto da Fraser dopo la sua bellissima performance in The Whale.

Brendan Fraser e il generale Eisenhower

Il Generale Dwight E. Eisenhower, soprannominato Ike, era il capo delle forze armate alleate durante la seconda guerra mondiale e sarebbe diventato il trentaquattresimo presidente degli Stati Uniti tra il 1953 e il 1961. In Pressure lo vedremo prendere una delle decisioni più difficili della sua vita, in merito allo sbarco, da cui possono dipendere le sorti della guerra. In The Butler il ruolo del presidente era interpretato dal compianto Robin Williams. Nel film tv del 2004 Ike: Countdown to D-Day il generale aveva il volto di Tom Selleck mentre nel kolossal Il giorno più lungo quello di Henry Grace. Nel film di Anthony Maras, dalla premiata pièce teatrale di David Haig, vedremo il confronto serrato tra il generale americano e il colonnello britannico, sulle cui spalle pesa la responsabilità di una decisione cruciale, da cui il titolo, Pressure.