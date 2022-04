Brendan Fraser ne La mummia diventa virale per merito di una buffa richiesta di un fan

News Cinema

Un ammiratore di Rick O'Connell, il personaggio interpretato da Brenda Fraser ne La Mummia e relativi sequel, ha visto finalmente accontentato un suo curioso desiderio. Il post con i ringraziamenti, e con una foto dell'attore, è diventato virale.

C'è un post su Brendan Fraser che è diventato virale e che ci fa capire quanto il personaggio che lo ha reso celebre, Rick O'Connell della saga de La Mummia, non sia stato mai dimenticato da molti. Fra questi c'è un fan scatenato dell'attore che ha visto finalmente esaudita una richiesta molto particolare, una di quelle follie che ricordano i capricci delle star quando viaggiano.

Il post con la bizzarra richiesta del fan di Brendan Fraser

A far tornare in auge Brendan Fraser nei mesi scorsi è stata la notizia che in Batgirl, cinecomic targato HBO di Adil El Arbi e Bilal Fallah, avrebbe interpretato il cattivo, tale Garfield Lynns alias Firefly (la lucciola). Adesso il film è in post-produzione così come The Whale, nuova regia di Darren Aronofski in cui l'attore fa la parte di un uomo che pesa 300 kg. E poi c’è il post dell'ammiratore di cui sopra, che su Instagram si firma nowthatsthestuff. Ogni volta che dorme in un albergo, costui domanda che venga appesa nella sua stanza una foto di Rick O'Connell ne La Mummia. Dopo anni di rifiuti, a esaudire il suo desiderio ci ha pensato un Hilton DoubleTree hotel dell'Arizona.

Sul post condiviso su Instagram del super-fan di Brendan Fraser leggiamo:

Per anni ho prenotato alberghi scrivendo nello spazio Richieste Speciali: "Per favore, mettete nella stanza una foto di Brendan Fraser nel film del 1999 La Mummia", e voi mi avete finalmente accontentato. Grazie Double Tree Phoenix. Dal profondo del mio cuore vi ringrazio.

Qualcuno dello staff del cortesissimo hotel ha risposto al ringraziamento scrivendo:

Siamo davvero contenti che la nostra squadra l’abbia aiutata a realizzare il suo sogno.

Anche se questa notizia fa sorridere, bisogna ricordare che la saga de La Mummia ha avuto e ancora ha moltissimi estimatori, tra cui Daniel Radcliffe. Se non ci fosse stata, forse non avremmo mai conosciuto Dwayne Johnson, diventato popolarissimo dopo la sua performance nel sequel La mummia: il ritorno e nello spinoff Il Re Scorpione.

Tornando al nostro Brendan, a conferirgli recente popolarità ci ha pensato anche la serie tv Doom Patrol.