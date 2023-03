Brendan Fraser è pronto per l'Oscar? "In caso d'emergenza, rompo il vetro"

News Cinema

Brendan Fraser è favorito come miglior attore protagonista agli Oscar 2023, per The Whale. In tv gli hanno domandato se sia pronto al fatidico discorso di ringraziamento. O prepararsi porta male?

Sono in pochi ormai a scommettere contro Brendan Fraser come miglior attore protagonista agli Oscar 2023, per The Whale, dallo scorso weekend anche nei nostri cinema. Il dramma di Darren Aronofsky sta rappresentando per l'attore americano una vera rentrée, ma come si pone Brendan stesso di fronte alla prospettiva di stringere in mano la statuetta e ringraziare? È il caso di anticipare i tempi? Fraser ha spiegato come affronta la cosa, ospite del Kelly Clarkson Show.



The Whale: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Brendan Fraser ha un discorso pronto per l'eventuale Oscar 2023

Prepararsi un discorso di ringraziamento dopo una nomination agli Oscar avrebbe senso, ma qualcun altro direbbe che potrebbe portar male. Dopo un momento di debacle nella sua carriera, in effetti per Brendan Fraser la nomination ottenuta con The Whale ha un'enorme importanza, e il riconoscimento dell'Academy potrebbe rivelarsi nodale per un rilancio definitivo. Ma allora l'amato protagonista della Mummia, vent'anni or sono, è pronto o no a salire su quel palco? È in una fase della sua vita molto emotiva, come confermarono le sue lacrime a Venezia, dopo la standing ovation proprio per il film di Darren Aronofsky. Ecco la strategia di Fraser per il fantomatico "discorso di ringraziamento". Ce l'ha, ma...

Come di suol dire, "fallisci nel prepararti e preparati a fallire". Mi sono costruito una cosa nella mente, l'ho messa sotto vetro, con un martelletto accanto. "Rompere in caso di emergenza". Nel caso, saprò come ringraziare tutte quelle persone che mi hanno aiutato ad arrivare dove avevo bisogno di arrivare.

Insomma, Brendan è giustamente pronto per non fare una brutta figura, ma cerca di non farsi ossessionare dall'idea. Considerando le sue difficoltà negli ultimi dieci anni, è probabile che tra le persone da ringraziare non ci siano solo colleghi, ma anche familiari e amici. Nel 2018 disse a GQ: "Il telefono nella tua carriera smette di suonare, e cominci a chiederti perché. Ci sono molte ragioni".