Breaking Bad il film? Arriverà anche prima del previsto, dice Aaron Paul con un'altra foto

Dopo quella della settimana scorsa, l'attore che interpretava Jesse Pinkman ne twitta un'altra significativa, alludendo al film per Netflix.

Devono divertirsi veramente molto Aaron Paul e Bryan Cranston a prendere in giro i fan di Breaking Bad, stuzzicandoli con una serie di indizi sul film prossimo venturo per Netflix. Dopo la foto dei due muli - allusione ai corrieri della droga - twittata da entrambi una settimana fa con la scritta "soon", presto, ieri l'interprete di Jesse Pinkman ne ha postata un'altra in cui lui e Cranston guadano un fiume con le scarpe in mano, accompagnata dalla didascalia "even sooner", anche prima.

Del film, attesissimo dai milioni di fan in tutto il mondo, si sa ancora poco se non che dovrebbe essere un sequel con Aaron Paul, scritto e diretto da Vince Gilligan. Ma la presenza di Cranston, considerata la fine della serie, potrebbe indicare che ci sarà anche altro, forse qualche cosa che nello show non si è vista.

Forse - e sottolineiamo il forse - le riprese si svolgeranno a metà novembre ad Albuquerque, dove è stata annunciata per quel periodo la lavorazione di un film chiamato Greenbriar in cui, secondo l'Albuquerque Journal, si parla della fuga di un uomo rapito. Speriamo che la promessa di Paul e la foto che lo vede insieme al vecchio complice e boss risulti veritiera.