Brado, un padre e un figlio: video intervista con Kim Rossi Stuart

Il rapporto fra un padre e un figlio è ancora una volta al centro del cinema di Kim Rossi Stuart, che torna con il suo terzo film, Brado, che ci racconta insieme ai due giovani Saul Nanni e Viola Sofia Betti in questa video intervista.

Un padre e un figlio. Un rapporto fin dal suo primo film al centro della poetica del Kim Rossi Stuart regista. Lo ripropone anche nella sue opera terza, Brado, fin dal nome capace di sottolineare la natura selvaggia del rapporto e del suo protagonista: lui stesso.

Non solo, ci sono anche i cavalli, uno in particolare è un vero coprotagonista a tutti gli effetti. Non abbiamo ascoltato lui, anche se è apparso come ospite speciale alla presentazione stampa del film, ma ci siamo concencrati su Kim Rossi Stuart e i giovani e convincenti Saul Nanni e Viola Sofia Betti in questa video intervista su Brado, in sala dal 20 ottobre per Vision Distribution.