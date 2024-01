Boxoffice, com'è andata nel 2023? Meglio che nel 2022, ma c'è ancora strada da fare

News Cinema

Deadline ha analizzato il responso di Gower Street Analytics sugli incassi del boxoffice mondiale nel 2023: è positivo, c'è ancora della strada da fare per recuperare i livelli del pre-Covid, ma è meno di quanto si pensi. Ecco i numeri.

Da quando è scoppiata la pandemia nel 2020, il boxoffice aspettava un anno come il 2023 appena trascorso: la Gower Street Analytics ha setacciato i dati raccolti, ricavandone un responso molto buono. La risalita degli incassi in sala è costante, anche se manca ancora un divario da colmare con risultati pre-Covid. D'altronde da un anno a questa parte, specialmente dopo il risveglio di Avatar: La via dell'acqua, abbiamo cominciato a notare in Italia un incasso generale spesso più che doppio rispetto a quello dei difficilissimi anni 2021 e 2022. Quali sono le prospettive per il 2024? Dove si colloca l'Italia in questa classifica del boxoffice globale? Leggi anche Boxoffice 2023, Universal vince con Oppenheimer e Super Mario, Disney battuta per la prima volta dal 2015

Cinema in ripresa netta nel 2023, l'Italia supera di poco la Spagna

33.900.000.000 dollari: questa cifra indica gli incassi mondiali cinematografici per l'anno 2023, e secondo la Gower Street Analytics siamo quindi a un +30.5% sul denaro incamerato nel 2022. Un dato estremamente positivo, che nello specifico viaggia sul +21% per il solo mercato nordamericano e sul +20% per il resto del mondo, escludendo la Cina, un caso a parte con un +83% (!!!), garantito più dalle produzioni cinesi che da quelle straniere. La classifica dei principali mercati è la seguente (in dollari):

USA - 9.070.000.000

Cina - 7.710.000.000

Giappone - 1.480.000.000

Inghilterra e Irlanda - 1.360.000.000

Francia - 1.350.000.000

Germania - 1.010.000.000

Corea del Sud - 970.000.000

Messico - 940.000.000

Australia - 670.000.000

Italia - 550.000.000

Spagna - 540.000.000