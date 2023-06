Bottoms: il trailer red band della nuova irriverente commedia che porta il Fight Club al liceo

News Cinema

La coppia regista-attrice dell'ottimo Shiva Baby, uno degli indie USA più interessanti degli ultimi anni, torna con una high school comedy davvero insolita. Ecco il trailer red band di Bottoms.

Come giù raccontato e spiegato ai tempi del debutto del film su MUBI (qui la recensione), Shiva Baby è stato uno dei titoli indie USA più interessanti degli ultimi tempi, nonché il debutto di un'autrice e di un'attrice che facevano sperare in altre cose notevoli.

Ora Emma Seligman e Rachel Sennott, regista e protagonista di Shiva Baby, tornano al cinema - perlomeno in America... - con una nuova, irriverente commedia che vede Elizabeth Banks coinvolta come produttrice. Si intitola Bottoms, e racconta la storia di due ragazze lesbiche all'ultimo anno del liceo (Sennott e Ayo Edebiri, vista in The Bear e Abbott Elementary) che, per riuscire finalmente a frequentare le cheerleader della loro scuola e vendicarsi dei soliti banali e ottusi giocatori di football che le hanno bullizzate per anni, s'inventano un fight club scolastico tutto al femminile.

Seligman e Sennott hanno anche scritto il copione del film assieme, e a completare il cast ci sono anche Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine, Dagmara Dominczy e Marshawn Lynch.

Bottoms, di cui vi presentiamo qui di seguito il trailer red band, ovvero nella sua versione esplicita, è stato presentato in prima mondiale al SXSW, e le critiche sono state mediamente entusiaste: al momento segna un 96% di pareri positivi su Rotten Tomatoes. Speriamo di poterlo vedere presto anche noi in Italia, in sala o su piattaforma.





Bottoms è una commedia sboccata e originale che racconta di come due ragazze, PJ e Josie, fondino un fight club per perdere la verginità con le cheerleader della loro scuola. Il loro bizzarro piano funziona. Il fight club prende piede e presto le ragazze più popolari del liceo si picchiano l'un l'altra in nome dell'autodifesa. Ma PJ e Josie finiranno col trovarsi in difficoltà e col bisogno di una via d'uscita prima che il loro piano venga scoperto.