Borderlands, un backstage del film di Eli Roth tratto dal videogioco Gearbox

News Cinema

Un video backstage ci mostra il movimentato set di Borderlands, il film di Eli Roth con Cate Blanchett tratto dall'omonima saga videoludica targata Gearbox Software e 2K. Al cinema dal 7 agosto.

Borderlands si avvicina al cinema: il film di Eli Roth sarà in sala dal 7 agosto, e possiamo mostrarvene un video backstage in lingua originale, dove l'autore e gli interpreti principali, tra i quali Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis, riflettono sulla curiosa esperienza: portare sul grande schermo la saga videoludica targata Gearbox/2K, che ha ormai 15 anni sul groppone e ha raccolto nel tempo tantissimi fan. Roth spiega di aver usato molto la consulenza degli autori degli originali per coglierne al meglio il mondo sci-fi / umoristico / action. Cate Blanchett si dice affascinata dalla famiglia disfunzionale che i personaggi incarnano. "Pathos, umorismo e azione" sono gli ingredienti che per Jamie Lee Curtis fanno funzionare il film. Con una robusta dose di follia.





Borderlands, la trama del film tratto dal videogioco