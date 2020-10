Borat Subsequent Moviefilm: ecco il trailer del film con Sacha Baron Cohen

News Cinema

Ecco il lungo e divertente trailer di Borat 2, che sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 23 ottobre!

Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Borat 2, sequel del Borat del 2006 che ha portato al cinema il personaggio di Borat Sagdiyev, immaginario giornalista televisivo kazako inventato da Sacha Baron Cohen, è stato acquisito da Amazon.

Ecco arrivare ora il primo trailer ufficiale del film, che sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 23 ottobre.

Il titolo originale completo di Borat 2 non è quello che era stato diffuso recentemente, ma Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan, ovvero "Borat, il successivo film cinematografico: consegna di una prodigiosa tangente al regime americano per assicurare vantaggi alla un tempo gloriosa nazione del Kazakistan", dove la "prodigiosa tangente" ha preso il posto del "dono di una scimmia pornografica al vice premier Mikhael Pence" indicata nel titolo precedemente annunciato.

Rimane ovvio il fatto che con questo Borat Subsequent Moviefilm Baron Cohen ha preso di mira l'attuale amministrazione statunitense alla vigilia dell'election day e dello scontro tra Trump e Biden.

Borat Subsequent Moviefilm: il trailer







Borat Subsequent Moviefilm è stato diretto da Jason Woliner. La sceneggiatura è firmata da Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern. Nel cast, con Sacha Baron Cohen, anche Irina Nowak.