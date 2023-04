Bob Odenkirk rivela perché non si unirà al MCU: "Sono interessato a storie più familiari"

News Cinema

Bob Odenkirk, in lizza - secondo alcuni rumor - per un ruolo nella serie Wonder Man, ha rivelato i motivi per i quali ha deciso di non unirsi al MCU. Scopriamo quindi cosa ha dichiarato.

Fra i numerosi attori che vengono spesso associati al futuro del MCU figura anche Bob Odenkirk, attore noto al grande pubblico per il ruolo di Saul Goodman nelle serie cult Breaking Bad e Better Call Saul. Nei giorni scorsi, la star è però tornata sull'argomento, spiegando di non essere assolutamente interessata ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, spiegando anche i motivi dietro questa sua - drastica - scelta.

Bob Odenkirk rivela i motivi per i quali non entrerà mai a far parte del MCU

Alcuni rumor trapelati nelle scorse settimane vedevano infatti Bob Odenkirk in lizza per un ruolo in una serie Marvel di prossima uscita, Wonder Man. Secondo alcune indiscrezioni, Odenkirk avrebbe infatti dovuto interpretare Neal Saroyan, l'agente di Simon Williams - che nei fumetti, oltre ad essere un supereroe, è un noto attore. La parte, però, pare poi sia stata assegnata ad Ed Harris, pronto a debuttare nel MCU dopo una prolifica carriera cinematografica. Ai microfoni del The Independent, l'interprete di Saul Goodman ha quindi spiegato di non essere interessato a far parte del Marvel Cineamatic Universe, un mondo che sente distante dal suo modo di essere e di recitare:

Mi piace sempre mantenere le situazioni su un piano realistico, dedicarmi a ruoli in cui ci si possa immedisimare, e a progetti più piccoli. Non penso di essere fatto per quel mondo (...) Sono costruito per personaggi che ti fanno provare la sensazione che possa trattarsi del vicino della porta accanto.

Bob Odenkirk, dunque, preferisce trame più tranquille e familiari, anche se deve la sua ritrovata popolarità ad una storia di tutt'altro tenore, quella di Saul Goodman. L'attore, dopo il successo della serie spin-off di Breaking Bad, è tornato da protagonista in Lucy Hank, serie tratta dall'omonimo romanzo di Richard Russo, che racconta - con uno spietato black humor - la crisi di mezza età di un professore di inglese, che dirige un intero dipartimento di un college non molto famoso. Di recente ha poi preso parte al lungometraggio Io sono nessuno, di cui si vocifera di un potenziale sequel. Per quanto riguarda invece la serie Wonder Man, non è al momento chiaro quando cominceranno le riprese, né quando debutterà su Disney+. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sui prossimi progetti di Odenkirk e dei Marvel Studios, le cui strade sono dunque destinate a non incrociarsi mai.