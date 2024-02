Bob Marley: One Love vince al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Alla partenza il biopic musicale Bob Marley One Love conquista la vetta del botteghino italiano del fine settimana. Secondo posto per La zona d'interesse, terzo per Past Lives.

A conferma di quanto i biopic musicali appassionino il pubblico mondiale, alla sua uscita sui nostri schermi Bob Marley: One Love si è collocato sulla vetta del boxoffice italiano del weekend, in generale netta ripresa rispetto alla scorsa settimana (+41%, fonte Cinetel). La storia del celebre cantante, interpretato qui da Kingsley Ben-Adir per la regia di Reinaldo Marcus Green, è partita con 1.210.000 euro in quattro giorni. Ottimo l'esito in tutto il mondo: si parla già di 120.590.000 dollari incassati (fonte Boxoffice Mojo), per un budget di 70 (fonte Deadline). Il pari si avvicina già.

Si piazza al secondo posto un altro nuovo arrivato, La zona d'interesse di Jonathan Glazer, forte delle sue cinque candidature agli Oscar 2024: debutta qui da noi con 795.000 euro in quattro giorni, mentre nel mondo è sui 16.423.000 dollari. Il particolare racconto segue la famiglia tedesca del comandante responsabile del campo di concentramento di Auschwitz: trascorre tranquillamente la propria esistenza, mentre al di fuori della tenuta sono attivi i forni crematori.

Scivola dalla prima alla terza posizione un altro candidato agli Oscar 2024 (per due premi): Past Lives di Celine Song, dove una donna sudcoreana, emigrata negli Usa da bambina con i genitori, riceve dopo vent'anni la visita di un suo ex-fidanzatino di scuola. Lei ormai è sposata con un americano. L'incontro è significativo per tutti. L'incasso del fine settimana ammonta a 703.700 euro, il totale italiano a 2.074.000 (nel mondo parliamo di 26.632.000 dollari per 12 di budget).