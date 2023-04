Bob Marley One Love: svelati titolo, cast e data di uscita del biopic sulla leggenda del reggae

News Cinema

Si intitola Bob Marley: One Love il biopic su Bob Marley a cui il figlio Ziggy ha cominciato a pensare diverso tempo fa. Il film è a buon punto e al Comic Con lo stesso Ziggy ha mostrato il teaser trailer parlando dell'eredità lasciata da uno dei più grandi uomini di tutti i tempi.

Fra i tanti film presentati al Cinema Con, a Las Vegas, ci piace ricordare un progetto di cui vi avevamo dato notizia nel 2018 e che poi aveva subito una battuta d'arresto. Parliamo del biopic su Bob Marley. All'epoca sapevamo soltanto che dietro al film ci sarebbe stata la Paramount e che Ziggy Marley, il figlio di Bob, si era messo al lavoro. Oggi non solo abbiamo diverse informazioni in più, ad esempio il titolo Bob Marley - One Love, ma esistono anche delle immagini, che sono state mostrate al pubblico della prestigiosa convention e di cui abbiamo letto qualche racconto. In ogni modo, quando Ziggy aveva deciso di dedicarsi a una biografia per il grande schermo del suo adorato papà, esisteva già un pregiatissimo documentario intitolato semplicemente Marley e diretto da Kevin MacDonald, il regista de L'ultimo re di Scozia.

Cosa sappiamo su Bob Marley: One Love

Ripartiamo dal titolo del film sul re del reggae, Bob Marley: One Love.

"One Love" è una celebre canzone di Bob Marley, inserita nell'album "Exodus", del 1977. Molto amata dai fan dell'artista, ne condensa la filosofia di vita e il pensiero, essendo contro la guerra e a favore dell'amore che unisce le persone e del perdono. A introdurre le immagini del biopic al Comic Con è stato Ziggy Marley, che ha detto:

È bellissimo essere qui oggi in rappresentanza di questo film su mio padre. Sono qui come produttore del film ma anche come portavoce della sua incredibile eredità… un messaggio di solidarietà e amore che oggi è più urgente che mai.

Per interpretare il ruolo di Bob Marley nel film è stato scelto Kingsley Ben-Adir, che vedremo in Barbie. Al suo fianco troviamo Lashana Lynch nei panni di Rita Marley, la moglie di Bob. Dietro alla macchina da presa c’è invece Reinaldo Marcus Green, a cui dobbiamo Una famiglia vincente - King Richard, film con per quale Will Smith ha vinto l'Oscar lo scorso anno.

Il trailer che i fortunati partecipanti al Comic Con di Las Vegas hanno visto ha mostrato loro Kingsley Ben-Adir in tutte le salse. Seguiamo infatti la leggenda giamaicana del reggae dalle origini al raggiungimento della fama mondiale. Si vede anche Marley che si esibisce in stadi giganteschi e che si riposa, dedicandosi alla famiglia e giocando a calcio. C'è spazio anche per l'attentato al cantante (1976), e il trailer si chiude con la frase più celebre di Bob Marley: "Un amore, un cuore, un destino".

Le riprese di Bob Marley: One Love si sono appena concluse. L'uscita nelle sale USA è prevista per il 12 gennaio del 2024. Ziggy Marley ha salutato il pubblico del Comic Con promettendo:

Le persone rafforzeranno il loro legame con Bob e gli renderanno onore nella maniera giusta.