Blake Lively denuncia Justin Baldoni per molestie sessuali e diffamazione via social

Blake Lively ha deciso di denunciare il co-produttore, regista e coprotagonista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, Justin Baldoni, per molestie sessuali e non solo. Naldoni è stato subito scaricato dalla sua agenzia. I dettagli.

Le voci di dissensi profondi tra Blake Lively e il regista e co-produttore, nonché suo partner di scena, Justin Baldoni, si erano fatte sempre più insistenti e alla fine la bomba è esplosa: l'attrice ha denunciato Baldoni per molestie sessuali sul eet di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, e di aver orchestrato una campagna diffamatoria per impedirle di rivelarlo. Vediamo nel dettaglio le pesanti accuse mosse all'attore che ovviamente le respinge, ma è stato intanto scaricato dalla sua agenzia.

Le pesanti accuse di Blake Lively a Justin Baldoni

Nella denuncia contro Justin Baldoni, pubblicata interamente sul New York Times, Blake Lively sostiene che l'attore e regista ha tentato di montare una campagna diffamatoria contro di lei e che il suo comportamento ha causato “un grave danno emotivo” a lei e alla sua famiglia. Gli avvocati di Baldoni hanno rilasciato una agguerrita dichiarazione in risposta, che trovate più in basso nell'articolo. La denuncia è stata depositata presso il Dipartimento dei Diritti Civili della California. Lo scorso gennaio tra le parti si era svolto un meeting per discutere delle affermazioni dell'attrice e delle condizioni che aveva posto per tornare al lavoro dopo lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, a cui era presente anche il marito, Ryan Reynolds. In quell'occasione l'attrice si lamentò del fatto che Baldoni avesse parlato del suo peso, a sua insaputa, con il suo trainer, che l'avesse pressata in merito al suo credo religioso e avesse parlato della propria vita sessuale in modo inappropriato. Lively si era anche lamentata del fatto che Jamey Heath, uno dei produttori del film e CEO dei Wayfarer Studios, le avesse mostrato un video di sua moglie nuda e mentre partoriva. Inoltre sosteneva che sia Baldoni che Heath fossero entrati nella roulotte dove lei si truccava senza chiedere il permesso, anche quando allattava il suo ultimo figlio. Il documento redatto in quell'occasione rivela che l'attrice era preoccupata “non solo per sé ma anche per altre donne del cast e della troupe, alcune delle quali si erano lamentate”.

In seguito Blake Lively aveva chiesto esplicitamente a Baldoni di non aggiungere altre scene di sesso oltre a quelle previste in sceneggiatura che aveva approvato prima dell'inizio delle riprese. Il distributore del film, Sony Pictures, aveva approvato le sue richieste. Nella denuncia si parla anche del fatto che Baldoni e i suoi produttori abbiano attuato una “manipolazione social” (in slang astroturfing), scatenando in seguito una campagna per distruggere la reputazione dell'attrice. Lively sostiene inoltre che Baldoni e il succitato Heath ebbero un comportamento non professionale, come descriverle “le loro passate relazioni sessuali” e parlarle della loro “passata dipendenza dalla pornografia”. Inoltre, Baldoni sosteneva di poter comunicare con i morti, incluso il padre dell'attrice, Ernie Lively, scomparso nel 2021, una cosa che avrebbe causato angoscia all'attrice. Nella sua dichiarazione al New York Times Lively dice: “Spero che la mia azione legale aiuti a sollevare il velo su queste sinistre tattiche di vendetta per ferire le persone che fanno sentire la propria voce in merito a comportamenti inappropriati e che aiuti a proteggerne altre che possono essere prese di mira”.

Gli avvocati di Baldoni respingono le accuse

Gli avvocati di Justin Baldoni respingono con indignazione le accuse. Questa la loro dichiarazione:

E' vergognoso che la signora Lively e i suoi rappresentanti muovano delle accuse così serie e categoricamente false contro il signor Baldoni, i Wayfarer Studios e i suoi rappresentanti, come parte di un altro disperato tentativo di aggiustare la sua reputazione negativa, ottenuta a causa delle sue osservazioni e azioni durante la campagna pubblicitaria del film, in interviste e attività con la stampa che sono state viste da tutti, in tempo reale e senza montaggio, in base alle quali la gente su internet si è fatta le sue opinioni. Queste affermazioni sono completamente false, esagerate e intenzionalmente lascive, con l'intenzione di danneggiare pubblicamente e rielaborare la narrazione per i media. I Wayfarer Studios hanno preso la decisione di assumere un manager per la gestione della crisi prima della campagna di marketing per il film (…) a causa delle molteplici richieste e minacce fatte dalla signora Lively durante le riprese, come quella di non presentarsi sul set e di non promuovere il film, se le sue richieste non fossero state esaudite. Si è anche scoperto che Ms. Lively ha assunto la sua rappresentante, Leslie Sloan di Vision PR, che rappresenta anche mr. Reynolds, per passare ai media storie negative, completamente inventate e false, anche prima che fosse iniziata la campagna di marketing del film, che è stato un altro dei motivi per cui Wayfarer Studios ha deciso di assumere un professionista esperto in crisi per pianificare uno scenario interno in caso che si rendesse necessario rispondere. I rappresentanti dei Wayfarer Studios tuttavia non hanno fatto nulla di proattivo o vendicativo, e hanno solo risposto alle domande crescenti dei media per assicurarsi che quello che usciva fosse corretto e per monitorare l'attività social. Non sono state prese altre misure se non quelle interne e delle corrispondenze private per elaborare strategie, una procedura standard nelle public relation.

Quanto sopra fa riferimento al fatto che Lively ha incluso nella denuncia messaggi di testo ed email di Baldoni e del suo team che definiscono i piani e la strategia social se fossero stati resi pubblici i problemi sul set tra lei e Baldoni: “Mr. Baldoni e i suoi soci della Wayfarer hanno messo su un sofisticato piano con la stampa e il web come vendetta contro Ms Lively che esercitava il diritto protetto dalla legge di denunciare i loro comportamenti inappropriati sul set, con l'obiettivo aggiuntivo di intimidire lei e chiunque altro dal rivelare in pubblico quello che era avvenuto”, secondo l'accusa. La produzione, dicono, avrebbe organizzato un vero e proprio “esercito digitale nel paese, da New York a Los Angeles per creare, disseminare e promuovere contenuti in apparenza autentici sui social e nelle chat sui forum di internet “. Prima che la bomba scoppiasse, già dallo scorso agosto si erano diffuse voci sul fatto che Lively e Baldoni non fossero mai apparsi insieme nelle attività di promozione di It Ends with Us, che ha finito per incassare 350 milioni di dollari in tutto il mondo e che, per ovvi motivi, non avrà un sequel se non forse in tribunale.