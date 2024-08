It Ends with Us: Blake e Justin dicono basta? Ecco perché un sequel sembra quasi impossibile

News Cinema

Nonostante il romanzo originale dietro a It Ends With Us abbia un seguito, ci sono difficoltà nell'avviare la sua trasposizione, nonostante il successo del film. Variety racconta che ci sono tensioni forse insanabili tra Blake Lively e l'attore-regista Justin Baldoni, che però detiene i diritti cinematografici dei libri...

It Ends With Us - Siamo noi a dire basta con Blake Lively e Justin Baldoni, diretto da quest'ultimo, si è rivelato un successo al boxoffice, specie in rapporto al suo accorto budget sui 25 milioni di dollari: ha raggiunto infatti i 243.743.280 dollari nel mondo (fonte Boxofficemojo) e in Italia viaggia sul 1.454.200 euro al momento in cui scriviamo (fonte Cinetel). Considerando che arriva da un romanzo bestseller di Colleen Hoover, che ne ha scritto anche il seguito "It Starts With Us", sarebbe naturale leggere già in questi giorni l'annuncio di un adattamento anche del prosieguo. Ma non arriva, perché stando a Variety c'è maretta tra Lively e Baldoni...

Justin Baldoni in rotta con Blake Lively: salta il seguito di It Ends With Us?